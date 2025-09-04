Thời tiết ngày 4/9: Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nguy cơ mưa lớn tại phía Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/9, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, trong khi khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông.

Vào lúc 1 giờ sáng, vùng áp thấp được xác định ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Vùng biển từ Đà Nẵng-Cà Mau, từ Cà Mau-An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm 4/9, các khu vực nói trên, bao gồm vùng biển từ Đà Nẵng-Cà Mau, Cà Mau-An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa), tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Hoạt động của tàu thuyền tại các khu vực trên có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy trên biển, gió giật mạnh và sóng lớn.

Các địa phương và ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn./.

Thời tiết dịp khai giảng năm học 2025-2026: Nhiều khu vực có nắng Thời tiết dịp khai giảng năm học 2025-2026 (ngày 4-5/9) ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ngày nắng, Bắc Bộ ngày 4/9 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.