Thư chúc mừng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2025), ngày 25/9, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có thư chúc mừng gửi ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp).

Trong thư viết: "Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2025), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các đồng chí trong Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi rất vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, Trung Quốc đã giành được những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Chính hiệp Trung Quốc.

Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Chủ tịch Vương Hộ Ninh, Chính hiệp Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức trân trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Chính hiệp Trung Quốc.

Vào tháng 4/2025 vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cùng Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước đã tiếp tục phối hợp tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị lần thứ ba tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục được củng cố, ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Chúc đồng chí Chủ tịch Vương Hộ Ninh và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc giao phó"./.

