Thủ tướng giao quyền sử dụng 442ha khu vực biển cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 giao quyền sử dụng khu vực biển cho Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao quyền sử dụng vùng biển thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ tại số 208 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích sử dụng khu vực biển làm cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm và xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm để lấy nước làm mát, xả nước làm mát của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Các khu vực biển được phép sử dụng có tổng diện tích là 442ha, giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu được phép sử dụng tối đa đến 40m.

Trong số đó, khu vực biển sử dụng làm cảng nhập dầu thô (SPM) có diện tích 329,1ha, độ sâu được phép sử dụng đến 40m; khu vực biển sử dụng làm cảng xuất sản phẩm (Jetty) có diện tích 106,4ha, độ sâu được phép sử dụng đến 25m; khu vực biển sử dụng xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm để lấy nước làm mát và xả nước làm mát có diện tích 6,5ha, độ sâu được phép sử dụng đến 15m.

Thời hạn sử dụng khu vực biển

Quyết định trên quy định thời hạn sử dụng khu vực biển đối với Cảng nhập dầu thô (SPM) và Cảng xuất sản phẩm (Jetty) là 25 năm tính từ ngày quyết định giao khu vực biển này có hiệu lực thi hành.

Thời hạn sử dụng khu vực biển để lắp đặt đường ống dẫn ngầm lấy nước làm mát đến hết ngày 15/12/2035 (ngày hết hiệu lực của Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển số 95/GP-BTNMT ngày 26/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (gia hạn lần 1)).

Trước khi hết thời hạn giao khu vực biển quy định ở trên, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm lập hồ sơ để được xem xét, cấp phép khai thác, sử dụng nước biển và lập hồ sơ đề nghị giao khu vực biển gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật, bảo đảm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Sử dụng khu vực biển không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tiến hành sử dụng các khu vực biển theo đúng mục đích, diện tích, tọa độ, phạm vi, ranh giới, độ sâu theo quy định. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn không được phép sử dụng khu vực biển ngoài phạm vi, diện tích khu vực biển được giao khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

Nộp tiền sử dụng khu vực biển hằng năm theo quy định và báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phải thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình sử dụng khu vực biển, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn, hàng hải, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, pháp luật về thủy sản; thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không được cản trở các hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực; các hoạt động xây dựng công trình và hoạt động khác trong quá trình sử dụng khu vực biển không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái biển, bảo tồn đa dạng sinh học; không làm gây thiệt hại đến tài nguyên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; cải tạo, phục hồi, cải thiện môi trường tại khu vực biển được giao sau khi hết thời hạn sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường trong khu vực biển được giao khi tiến hành hoạt động sử dụng khu vực biển.

Không làm ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành, an toàn của các công trình, thiết bị trên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện tại khu vực; không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong khu vực biển được giao và các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định. Không được mâu thuẫn với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác đang được phép khai thác, sử dụng.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện các hoạt động xây dựng công trình, lắp đặt các thiết bị theo đúng thiết kế, quy hoạch mặt bằng, hành lang an toàn đã được thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ chương trình quản lý, giám sát môi trường; các chương trình, kế hoạch, phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, tràn dầu, hóa chất, cháy nổ, an toàn lao động.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sự cố môi trường, tràn dầu, hóa chất, cháy nổ, mất an toàn lao động; phải dừng ngay hoạt động sử dụng khu vực biển trong trường hợp các chỉ số quan trắc về môi trường vượt quá giới hạn cho phép, xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường hoặc xảy ra sạt lở đê kè, bờ biển; sau khi thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục sự cố xảy ra theo quy định thì mới được tiếp tục sử dụng khu vực biển.

Phải dừng ngay hoạt động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phải tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hàng hải; thực hiện đầy đủ các quy định bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình hàng hải theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải và Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ công trình hàng hải.

Tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh; các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng và quản lý hoạt động hàng hải; các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, phòng chống sự cố tràn dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm không gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Công ty phải dừng ngay hoạt động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phải bồi thường cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư bị thiệt hại do hoạt động sử dụng khu vực biển gây ra theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm, nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi thời hạn giao khu vực biển đã hết, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phải gửi báo cáo đánh giá toàn diện quá trình sử dụng khu vực biển đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về các nội dung sau đây sự phù hợp của hoạt động sử dụng khu vực biển được giao với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng khu vực biển; mâu thuẫn, xung đột giữa hoạt động sử dụng khu vực biển được giao và hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển được phép tiến hành trong khu vực biển; tính phù hợp của các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sử dụng khu vực biển và các vấn đề khác có liên quan theo quy định./.

