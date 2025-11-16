Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Kuwait

Chiều 16/11, giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait.

Chiều 16/11, giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức Kuwait từ ngày 16-18/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuwait, về phía Kuwait có: Thành viên Hoàng gia, Cố vấn Thủ tướng Kuwait; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên; Đại sứ Kuwait tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng; cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait./.