Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Kuwait

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khoảng 8 giờ bay, vào lúc 13h30 ngày 16/11 theo giờ địa phương (tức 17h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức quốc gia Trung Đông này từ ngày 16 - 18/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.



Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuwait, về phía nước chủ nhà có thành viên Hoàng gia Kuwait, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood AL Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila; và Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Kuwait là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới 3 nước, gồm cả Algeria và Nam Phi.

Đây là chuyến thăm của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau (10/1/1976 - 10/1/2026).



Sau gần 50 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác song phương. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt 7,3 tỷ USD. Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đang cùng Nhật Bản tham gia dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài.



Hai nước cũng duy trì các lĩnh vực hợp tác khác. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận kết nối hợp tác địa phương như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi; giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh. Bên cạnh đó, hai nước cũng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.



Dự kiến trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng và Hoàng Thái tử của Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội của nước chủ nhà; làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.



Hai bên cũng sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ song phương và đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, hiện thực hóa Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

