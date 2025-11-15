Nhiều dư địa hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Kuwait

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 10/1/1976 đến nay, Việt Nam và Kuwait đã xây dựng được nền tảng hợp tác ổn định trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại và năng lượng.

Hơn nữa, Hiệp định Thương mại giữa Kuwait và Việt Nam được ký kết vào tháng 5/1995 đã tạo ra một khuôn khổ cơ bản để tăng cường trao đổi thương mại và mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa hai nước, qua đó, chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ quan hệ song phương và khuyến khích các khu vực công-tư xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả.

Đặc biệt, Kuwait là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Vì vậy, chuyến thăm chính thức Kuwait của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tăng cường quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển hai nước.

Bạn hàng tin cậy

Đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam và Kuwait duy trì kênh đối thoại chính trị-ngoại giao tốt đẹp trong suốt gần 50 năm qua. Việt Nam mở Văn phòng đại diện thương mại tại Kuwait từ tháng 6/1993 và nâng cấp thành Đại sứ quán vào tháng 10/2003. Ở chiều ngược lại, Kuwait mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 8/2007 và từng vận hành Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2023.

Đáng lưu ý, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư và vận tải gồm: Hiệp định Thương mại (1995), Hiệp định Vận chuyển hàng không (2001), Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (2007), Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (2009)…

Ngoài ra, hai bên đã thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật (phía Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương và phía Kuwait do Bộ trưởng Tài chính làm Chủ tịch các phân ban). Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp diễn ra vào năm 2009 tại Hà Nội. Hai bên đã tổ chức phiên Kỹ thuật Kỳ họp lần thứ hai vào năm 2019 tại Kuwait, tuy nhiên do nhiều lý do khách quan, hai bên chưa thống nhất được Phiên họp cấp Bộ trưởng cho Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước.

Theo đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Kuwait trong giai đoạn 2020-2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, từ mức 3,2 tỷ USD năm 2020 lên hơn 7,3 tỷ USD năm 2024 do tăng nhập khẩu dầu thô từ Kuwait để phục vụ Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cùng đó, Kuwait hiện là thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 7,3 tỷ USD, chiếm 90% tổng kim ngạch dầu thô của Việt Nam.

Riêng 10 tháng năm 2025, tổng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Kuwait đạt trên 5,6 tỷ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 71,7 triệu USD và nhập khẩu đạt 5,5 tỷ USD.

Về cơ cấu hàng hóa, các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Kuwait bao gồm hàng hải sản, nông sản (rau quả, gạo, hạt điều, càphê…), ôtô và sản phẩm linh kiện, sắt thép, gỗ và sản phẩm gỗ… Ngoài dầu thô, Việt Nam còn nhập khẩu từ thị trường này khí đốt hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu cùng một số hàng hóa khác.

Nhiều dư địa hợp tác

Đánh giá của các chuyên gia, Kuwait coi Việt Nam là một đối tác và người bạn đáng tin cậy ở Đông Nam Á và tự hào về mức độ đặc biệt mà quan hệ song phương của hai nước đã đạt được cả ở cấp Chính phủ và nhân dân. Ngoài ra, hai nước duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Quỹ Kuwait nhiều năm qua đã hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu tại Việt Nam với tổng trị giá tới nay đạt 182 triệu USD thông qua 15 dự án tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực hợp tác địa phương, giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Farwaniya…, qua đó thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại và giao lưu giữa người dân.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam và Kuwait còn rất nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí và năng lượng.

Việt Nam và Kuwait còn rất nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí và năng lượng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, Việt Nam và Kuwait có nhiều cơ hội hợp tác trong phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, đáp ứng mục tiêu và cam kết quốc tế của mỗi nước. Hai nước có thể cùng nghiên cứu và đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió và hydro xanh, tận dụng thế mạnh tài chính của Kuwait và năng lực sản xuất, kỹ thuật của Việt Nam.

Thời gian tới, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong các dự án lớn, tạo dựng các trung tâm tài chính mới trong khu vực. Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để Kuwait mở rộng đầu tư sang Đông Nam Á, trong khi Kuwait đóng vai trò là đối tác chiến lược giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và lân cận.

Theo Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-sabbagh, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait sẽ mở ra cơ hội mới cho quan hệ hợp tác song phương.

"Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra những cơ hội mới cho quan hệ đối tác hiện có giữa Kuwait và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt cùng quan tâm như năng lượng, an ninh lương thực và những lĩnh vực khác," Đại sứ Yousef Ashour Al-sabbagh bày tỏ.

Là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Kuwait có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông nơi có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên, tài chính và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa.

Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Kuwait có nhiệm vụ tổ chức các hội thảo, triển lãm thương mại và sự kiện kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác tại Kuwait; đưa các sản phẩm Việt Nam như gạo, thủy sản, nông sản, và hàng tiêu dùng tiếp cận các thị trường này. Đồng thời, thu hút đầu tư từ các quốc gia này vào các lĩnh vực năng lượng, xây dựng và công nghiệp của Việt Nam.

Bốc xếp gạo xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, Thương vụ cũng cung cấp thông tin thị trường, nghiên cứu và cập nhật thông tin về chính sách thương mại, thuế quan và các yêu cầu nhập khẩu tại Kuwait. Mặt khác, tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam về chiến lược tiếp cận thị trường, sản phẩm phù hợp với thị hiếu và tiêu chuẩn địa phương; hỗ trợ pháp lý và giải quyết tranh chấp; thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực; phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực...

Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Kuwait thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thương vụ cũng kịp thời cung cấp những thông tin cập nhật, chính xác về thị trường Kuwait giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội và thách thức khi kinh doanh tại đây.

Bên cạnh đó, Thương vụ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giải quyết các vấn đề pháp lý, thủ tục hải quan, tìm kiếm đối tác kinh doanh và đầu tư tại Kuwait cũng như đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Để đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Kuwait, Bộ Công Thương đề xuất hai bên sớm thúc đẩy hai bên sớm tổ chức Phiên họp Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng để ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Kuwait.

Hai bên cần khuyến khích việc tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (đoàn doanh nghiệp đi giao thương, tham gia hội chợ và triển lãm thương mại, hội thảo doanh nghiệp).

Cùng đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Dầu mỏ Kuwait tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Công ty dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC), KPI phối hợp với các bên tham gia góp vốn tại Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn để tiếp tục triển khai hoạt động như kế hoạch đề ra và đảm bảo việc cung cấp dầu thô ổn định cho Dự án như hợp đồng đã ký kết.

Phía Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các công ty của Kuwait tham gia đầu tư các dự án mới như kho trung chuyển dầu thô Kuwait cho thị trường châu Á, xây dựng các nhà máy sản xuất hóa chất, xúc tác phục vụ công nghiệp lọc hóa dầu tại Việt Nam, hợp tác phân phối các sản phẩm xăng dầu trên thị trường Việt Nam./.

Cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Kuwait Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait.