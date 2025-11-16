Chính trị

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay quốc tế Kuwait

Chiều 16/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Kuwait bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait.

ttxvn-thu-tuong-va-phu-nhan-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-kuwait-1.jpg
Chiều 16/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Kuwait bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-va-phu-nhan-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-kuwait-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #thăm chính thức Kuwait #Thủ tướng Nhà nước Kuwait #Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah Kuwait
Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

