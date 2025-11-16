Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay quốc tế Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Kuwait
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm Kuwait, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đối tác thương mại lớn nhất GCC, mở rộng quan hệ song phương.
Chiều 16/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Kuwait bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait.
Ông Lê Văn Lương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sự kết hợp giữa tri thức, tinh thần sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh và ý chí cống hiến của thanh niên là yếu tố quyết định để các chuyển đổi đi vào thực chất, tạo ra sức bật mới cho nền kinh tế.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 100 suất quà cho hộ chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc phường Linh Sơn và tổ dân phố Đông.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Xộp, xã Mô Rai - 1 trong những xã biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, nằm ở phía Tây Quảng Ngãi.
"Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc... Đây vừa là sức mạnh mềm, vừa là cầu nối hữu nghị, hợp tác và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam với thế giới."
Những ý kiến của cộng đồng người Việt ở nước ngoài phản ánh kỳ vọng vào những bước tiến mới của Việt Nam, cùng với tâm thế sẵn sàng góp sức phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tròn 1 tháng qua kể từ ngày công bố, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV của Đảng được triển khai nghiêm túc, khẩn trương.
Sáng 16/11, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.
Việt Nam đã hoàn thành trước 5 năm các mục tiêu do Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030, tạo bước ngoặt quan trọng về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông, châu Phi, trong đó có ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7; Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp Giang Tô (Trung Quốc) tìm hiểu và tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả vào Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Diễn đàn về xây dựng pháp luật phải nhấn mạnh việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội thời gian qua, đề xuất tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Kanagawa là địa phương đầu tiên của Nhật Bản tổ chức sự kiện Lễ hội và các hội thảo đầu tư, lao động thường niên tại cả Nhật Bản và Việt Nam.
Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Luxshare-ICT tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, bán dẫn...
Chiều 15/11, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng gặp mặt 60 nhà giáo là cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025.
Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai của Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật.
Tác phẩm "Sức mạnh của lòng dân" cao 1.946mm, thể hiện năm tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; rộng 80cm - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.
Chiều 15/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng,Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng trân trọng biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới học sinh.
Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hà Nội xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ của Thành phố.
Chiều 15/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), chiều 15/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc.
Sáng 15/11, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Sáng 15/11, ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.