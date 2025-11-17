Multimedia

Thương mại song phương Việt Nam-Kuwait

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Kuwait cũng ngày càng phong phú và có giá trị cao hơn trong thời gian qua, bao gồm hàng nông, thủy sản, trái cây, đồ gỗ...

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Kuwait đạt kỷ lục 7,33 tỷ USD vào năm 2024, đây cũng là mức cao nhất của thương mại Việt Nam với một quốc gia ở Trung Đông.

Việc nhập khẩu lượng lớn dầu từ Kuwait góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động sản xuất của nhà máy Nghi Sơn, nơi cung ứng trên 35% lượng xăng dầu tiêu thụ tại thị trường nội địa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Kuwait cũng ngày càng phong phú và có giá trị cao hơn trong thời gian qua, bao gồm hàng nông, thủy sản, trái cây, đồ gỗ, thiết bị máy móc, sản phẩm điện tử.../.

