Thụy Sĩ xây dựng hệ thống pin oxy hóa khử mạnh nhất thế giới

Một công ty của Thụy Sĩ đang xây dựng hệ thống pin lưu trữ năng lượng điện hóa mạnh nhất thế giới, được thiết kế để lưu trữ lượng lớn năng lượng tái tạo và góp phần ổn định lưới điện của Thụy Sĩ cũng như toàn châu Âu.



Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, tập đoàn FlexBase đang đào một hố sâu 27m và dài hơn 2 sân bóng đá tại thành phố Laufenburg (bang Aargau) để lắp đặt hệ thống pin quy mô lớn này.

Ông Marcel Aumer - nhà đồng sáng lập FlexBase - cho biết hệ thống có khả năng cung cấp hoặc hấp thụ tới 1,2 gigawatt (GW) điện chỉ trong vài mili giây, mức công suất tương đương với nhà máy Leibstadt là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Thụy Sĩ.



Dự án pin khổng lồ là một phần của Trung tâm Công nghệ Laufenburg tương lai - khu phức hợp rộng khoảng 20.000 m² bao gồm trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), văn phòng và các phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ đi vào vận hành từ năm 2029 và dự kiến tạo ra khoảng 300 việc làm. Dự án được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân với tổng chi phí ước tính từ 1 - 5 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 1,2 - 6,2 tỷ USD).



Khác với pin lithium-ion truyền thống lưu trữ năng lượng trong các điện cực rắn, pin dòng chảy oxy hóa khử sử dụng chất điện phân ở dạng lỏng. Năng lượng được lưu trữ trong các bể chứa dung dịch điện phân khổng lồ và được chuyển đổi thành điện năng thông qua các chồng tế bào.

Hệ thống này có thể được sạc bằng lượng điện tái tạo dư thừa, chủ yếu từ năng lượng Mặt Trời và gió, và sau đó cung cấp trở lại cho lưới điện vào thời điểm nhu cầu tăng cao.



Trong thời gian tới, Swissgrid - đơn vị vận hành lưới điện cao thế quốc gia - dự kiến sẽ kết nối hệ thống pin tại Laufenburg với lưới điện quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Thụy Sĩ.

Người phát ngôn của Swissgrid, ông Gabriele Crivelli, nhấn mạnh các hệ thống lưu trữ quy mô lớn sẽ đóng vai trò thiết yếu trong mạng lưới điện tương lai, giúp tích trữ năng lượng dư thừa và giải phóng khi cần thiết, từ đó tăng cường tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh sản lượng điện gió phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.



Ngoài việc giảm nguy cơ mất điện, hệ thống này còn góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng gia tăng từ các trung tâm dữ liệu sử dụng AI. Mặc dù công nghệ pin dòng chảy oxy hóa khử đang trong giai đoạn phát triển tại châu Âu nhưng đã được triển khai rộng rãi ở châu Á. Theo ông Marcel Aumer, các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hiện đang đi trước châu Âu khoảng 7 năm trong lĩnh vực này./.

Đột phá trong công nghệ pin lithium cốt lõi của Trung Quốc Nhờ chất điện phân mới, pin lithium có thể đạt hơn 700 Wh/kg và hoạt động ở nhiệt độ thấp, mở ra triển vọng tăng phạm vi xe điện, kéo dài thời gian sử dụng thiết bị và nâng hiệu suất công nghệ cao.