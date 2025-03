Tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm và quản trị điều hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Agribank đã và đang có những bước tiến dài trong hành trình 37 năm xây dựng, lớn mạnh và phát triển bền vững. Bước vào kỷ nguyên mới, Agribank tiếp tục nỗ lực, khẳng định sứ mệnh tiên phong của doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực của nền kinh tế.

Agribank đã đề ra một chương trình hành động theo tiêu chí “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả nhằm hiện thực hoá mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đưa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển chủ đạo của ngân hàng. Một “cuộc cách mạng số” được toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Agribank cùng quyết tâm triển khai, nhằm giúp ngân hàng đi nhanh hơn, đi xa hơn cùng khách hàng của mình.

Tiên phong ứng dụng công nghệ, hiện thực hóa chiến lực số hóa nông thôn

Là ngân hàng chủ lực trong đầu tư hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ tài chính tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn, Agribank xác định mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động là phát huy lợi thế về mạng lưới, đa dạng hóa, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ với chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu về cung cấp dịch vụ ngân hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Agribank là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các máy giao dịch tự động (ATM) từ năm 2003 trên khắp mọi miền Tổ quốc với gần 1.500 máy được đặt ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong tổng số hơn 3.300 ATM trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, dịch vụ Agribank Digital, Agribank Autobank (CDM) được hoạt động như một mô hình chi nhánh ngân hàng thu nhỏ, phục vụ mọi đối tượng khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính thay vì phải đến các chi nhánh ngân hàng truyền thống, góp phần giảm thiểu thời gian và công sức.

Agribank không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số. (Ảnh: Vietnam+)

Agribank hiện có hơn 3.500 ATM/CDM (trong đó gần 2.000 máy được đặt ở khu vực nông thôn), gần 25.000 máy POS và 68 điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng hoạt động tại các địa bàn nông thôn. Trong chiến lược số hóa nông thôn, Agribank đặt mục tiêu sử dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân dễ dàng tiếp cận từ những dịch vụ cơ bản nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Agribank lên kế hoạch triển khai lắp đặt theo lộ trình máy giao dịch ngân hàng tự động Agribank Digital tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những nơi bị hạn chế về khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính thông thường để người dân có thể sử dụng tiện ích ngân hàng số cho các hoạt động dịch vụ công cũng như giao dịch thường nhật.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng tầm ứng dụng ngân hàng số

Là ngân hàng lớn, hiện diện ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S, Agribank nhận thức được đầy đủ sứ mệnh của mình trên hành trình chuyển đổi số quốc gia. Agribank hiện có gần 20 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, gần 16 triệu khách hàng sử dụng thẻ ATM, gần 15 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh Mobile Banking.

Phương thức thanh toán tự động chiếm khoảng 81% tổng số giao dịch thanh toán của khách hàng tại Agribank. Cùng với dòng chảy công nghệ trong hệ thống ngân hàng, Agribank luôn khuyến khích người lao động phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đề xuất sáng kiến cải tiến công việc, triển khai các chính sách, giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ, cải tiến chức năng, tiện ích mới trong thanh toán, sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đóng góp thiết thực vào hành trình chuyển đổi số.

Agribank liên tục mở rộng hệ thống Agribank Digital ở khu vực nông thôn để người dân có thể dễ dàng sử dụng tiện ích ngân hàng số. (Ảnh: Vietnam+)

Không chỉ triển khai các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống của mình, với phương châm “khách hàng là trung tâm,” từ năm 2016 tới nay, Agribank còn phát triển các tiện ích số hóa giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng “ngân hàng số.”

Một trong những sản phẩm nổi bật là sự ra mắt của ứng dụng Agribank Plus vào giữa năm 2024. Đây là phiên bản mới nhất của ứng dụng ngân hàng điện tử, được thiết kế theo 4 tiêu chí "PLUS": Xuất sắc (Prime), dẫn đầu (Leading), gắn kết (United), và thông minh (Smart). Agribank Plus mang đến nhiều tính năng mới bao gồm chuyển tiền nhanh chóng đến nhiều người, đặt lịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn tự động…

Bên cạnh đó, với việc cải tiến giao diện, đơn giản hóa quy trình đăng nhập với một tên đăng nhập duy nhất và mật khẩu trên phiên bản moblie và PC, Agribank Plus đã giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nâng cao tính tiện dụng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Sau Agribank Plus, Agribank tiếp tục ra mắt giải pháp ngân hàng số Open Smart Bank, sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa giao dịch và nâng cao bảo mật. Open Smart Bank giúp Agribank không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống mà còn tạo ra môi trường giao dịch thông minh hơn cho khách hàng. Giải pháp này ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain và big data để tối ưu hóa quy trình giao dịch, tự động hóa các tác vụ và tăng cường bảo mật. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Agribank.

Đặc biệt, Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ bảo mật eKYC (định danh khách hàng điện tử) và thu thập dữ liệu sinh trắc học, giúp tăng cường bảo mật và độ chính xác trong các giao dịch. Mới đây, Agribank triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng Agribank Plus, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Những nỗ lực không ngừng của Agribank trong chuyển đổi số đã được ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín như: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tốp 10 thương hiệu mạnh Việt Nam và gần đây nhất là giải thưởng cho nền tảng Agribank Open API tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024.

Phát động chương trình hành động đột phá phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Agribank. (Ảnh: Vietnam+)

Đến nay, Agribank đã có 12 ứng dụng/hệ thống công nghệ thông tin liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê cho hệ thống công nghệ thông tin xuất sắc lĩnh vực tài chính - ngân hàng và ngân hàng số. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ và đổi mới không ngừng của Agribank trong việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng.

Tại Hội nghị Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo năm 2025, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank đã nhấn mạnh: Với vai trò là một định chế tài chính lớn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ bắt buộc để Agribank bứt phá và phát triển. Do đó, lãnh đạo các cấp của Agribank phải thống nhất nhận thức và hành động, phát huy đổi mới sáng tạo, tập trung toàn lực cho chuyển đổi số; xác định đây là nhiệm vụ sống còn của toàn hệ thống Agribank.

Cũng tại Hội nghị này, Phó Tổng Giám đốc Agribank Hoàng Minh Ngọc đã công bố và phát động chương trình hành động đột phá phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Agribank; quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03 của Chính phủ, tập trung toàn lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại Agribank.

Agribank đẩy mạnh đổi mới về khoa học công nghệ phục vụ chuyển đổi số Quốc gia Agribank tham gia Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng.

Tiến sỹ Lê Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc FPT Digital, chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số đánh giá: Agribank có một nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử hoạt động lâu đời và số lượng khách hàng lớn trên phạm vi địa bàn rất rộng. Khi chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 được cộng hưởng với quyết tâm chính trị cao từ người đứng đầu đến toàn hệ thống để triển khai một cách quyết liệt, chắc chắn diện mạo số hóa ngân hàng sẽ thay đổi vượt bậc.

Những bước đi mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm đột phá phát triển khoa học công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ an toàn thông tin khách hàng là minh chứng khẳng định Agribank đang tạo những dấu ấn vững chắc trong ngành ngân hàng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia. Agribank đã và đang khẳng định là một trong những ngân hàng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam./.