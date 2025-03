Tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới

Sáng 18/3, tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã chào xã giao Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch danh dự Hội đồng cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia.

Tại buổi tiếp, Samdech Heng Samrin chúc mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam và bày tỏ hy vọng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Đánh giá cao quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia, coi đây là tài sản vô giá của hai nước, Samdech Heng Samrin bày tỏ tin tưởng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện thành công công cuộc cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính.

Chủ tịch danh dự CPP cám ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ Campuchia trong quá khứ cũng như hiện tại, trong đó có khoản viện trợ 25 triệu USD xây dựng Tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia; đồng thời chúc mừng thành công của các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và giữa 3 đảng (Việt Nam, Campuchia, Lào) tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Samdech Heng Samrin cũng gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo cấp cao Việt Nam và chúc mừng năm mới Khmer tới Đại sứ cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn Samdech Heng Samrin đã dành thời gian tiếp, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe từ lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của Samdech Heng Samrin trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội và Mặt trận hai nước, Đại sứ Việt Nam chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò lãnh đạo của CPP và cá nhân Samdech Heng Samrin trong những thành công này.

Bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đến chào Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia (phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ tới chào xã giao, chiều 18/3/2025. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Đại tướng Tea Seiha chúc mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Campuchia và tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, góp phần quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đến Đại tướng Tea Seiha.

Bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của CPP do Samdech Techo Hun Sen làm Chủ tịch và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Samdech Hun Manet làm Thủ tướng.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa hai nước, khẳng định đây là trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia.

Khẳng định quân đội hai nước đã luôn kề vai sát cánh, đoàn kết đấu tranh để bảo vệ nền độc lập, hòa bình của mỗi nước, Đại sứ Việt Nam cảm ơn phía Campuchia đã luôn tạo điều kiện trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Campuchia.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ một số định hướng công tác trong thời gian tới, bao gồm thúc đẩy kế hoạch hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực giữa các bộ, ngành của hai nước trên cơ sở định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất trong cuộc gặp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong việc trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả Nghị định thư hợp tác Quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai bên.

Thúc đẩy khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) để hai bên sớm tổ chức Lễ khánh thành cặp cửa khẩu Tân Nam-Moeun Chey (tỉnh Prey Veng) trong quý 3/2025.

Thúc đẩy hai bên sớm thống nhất điểm đấu nối tuyến cao tốc Phnom Penh-Bavet và Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tea Seiha cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam dành cho đoàn Campuchia và đánh giá cao Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng và ba Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2/2025 vừa qua; vui mừng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân được nâng cao; đồng thời bày tỏ vui mừng với quan hệ chặt chẽ, gắn bó giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Khẳng định hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, tích cực gặp gỡ gặp song phương và ba bên với Lào tại các diễn đàn khu vực và quốc tế thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia-Việt Nam và Campuchia-Lào-Việt Nam, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Quốc phòng Campuchia; bày tỏ ủng hộ việc hai bên thúc đẩy thống nhất điểm đấu nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và Bavet-Phnom Penh; đồng thời thông tin về kế hoạch của Campuchia trong việc xây dựng đường cao tốc Bavet-Kampong Thom sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tea Seiha nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ luôn phát triển, các vấn đề được phối hợp giải quyết vì sự phát triển chung của cả Việt Nam và Campuchia.

Trước đó, từ ngày 10-17/3, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đến chào các Phó Chủ tịch CPP, Ủy viên Hội đồng cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, bao gồm Samdech Say Chhum, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ CPP, nguyên Chủ tịch Thượng viện Campuchia; Samdech Sar Kheng, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia; Samdech Tea Banh, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Tại các buổi tiếp, Samdech Sar Kheng, Samdech Say Chhum và Samdech Tea Banh chúc mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia.

Bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các nhà lãnh đạo CPP, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển của Campuchia, cho rằng các thành tựu to lớn về mọi mặt mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua là kết quả của việc triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối đúng đắn của CPP, trong đó có sự đóng góp to lớn của Samdech Sar Kheng, Samdech Say Chhum và Samdech Pichey Sena Tea Banh.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Krolahom Sar Kheng (phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc gặp ở trụ sở Quốc hội Campuchia, Samdech Sar Kheng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam, đánh giá cao Cuộc họp giữa hai Đảng và ba Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2/2025; đồng thời khẳng định trên cương vị Phó Chủ tịch CPP, nghị sỹ Quốc hội, Samdech Sar Kheng sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với Samdech Say Chhum, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ kênh Đảng giữa hai nước, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh; nhấn mạnh việc kết nối kinh tế trên phương diện thể chế, giao thông, du lịch, hạ tầng và chính sách cũng như thúc đẩy việc tăng cường đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Samdech Say Chhum bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội; đánh giá cao Cuộc họp giữa hai Đảng và ba Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2/2025; cảm ơn sự hỗ trợ to lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, Samdech Say Chhum đánh giá cao sự lãnh đạo tài tình của Tổng Bí Thư Tô Lâm trong công cuộc tinh gọn, cải cách bộ máy.

Tại cuộc gặp Samdech Pichey Sena Tea Banh, hai bên cùng điểm lại những thành tựu trong quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước trong thời gian qua; khẳng định tiếp tục cùng nỗ lực kế thừa, phát huy thành quả hợp tác và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia vốn đã được hình thành và không ngừng vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng chúc mừng Samdech Tea Banh được thăng cấp hàm lên Đại tướng 5 sao, quân hàm cao quý nhất trong Quân đội Hoàng gia Campuchia vì sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh và tươi đẹp như ngày nay./.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có công cuộc cải cách sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị.