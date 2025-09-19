Tình hình không khí sáng 19/9: Hà Nội ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h30 sáng 19/9/2025, Hà Nội đứng thứ 5 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới.

Cụ thể, với chỉ số AQI ở mức 140, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam, "không tốt cho nhóm nhạy cảm."

Chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở phường Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 174, màu đỏ "không lành mạnh."

Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm có chất lượng không khí ở mức màu xanh "Tốt" với chỉ số AQI là 33, xếp thứ 88.

Số liệu này sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và múi giờ, khi các thành phố khác trên thế giới lần lượt bước vào giờ cao điểm và lượng xe cộ và các hoạt động sản xuất đạt mức cao nhất.

Cũng vào thời điểm này, 4 thành phố có chất lượng không khí tốt nhất trong danh sách 126 địa điểm được IQAir theo dõi là Rotterdam, Hà Lan, màu xanh lá "Tốt," ở mức 13.

Tại Việt Nam, theo VN Air - Ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng môi trường không khí trên smartphone do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, khu vực ô nhiễm nhất cả nước tính đến thời điểm 7h30 sáng 19/9 thuộc về phường Thái Bình (Hưng Yên) với chỉ số AQI ở mức 114, màu cam "không tốt cho nhóm nhạy cảm."

Cũng theo VN Air, chỉ số chất lượng không khí tốt nhất trên cả nước thuộc về phường Thống Nhất (Gia Lai) với chỉ số chất lượng không khí màu xanh lá, cùng ở mức 4 - Tốt.

AQI là chỉ số theo dõi chất lượng không khí dao động từ 0-500, chỉ số càng cao thể hiện mức độ ô nhiễm và tác động đến sức khỏe càng cao.

VN Air là ứng dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Cục Môi trường-Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

VN Air sử dụng nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Cục Môi trường quản lý và các trạm quan trắc môi trường do các Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương quản lý.

Việc cập nhật thường xuyên chỉ số chất lượng không khí sẽ giúp người dân có những ứng phó kịp thời khi chất lượng không khí suy giảm như giảm thiểu các hoạt động ngoài trời, hạn chế mở cửa, sử dụng các loại khẩu trang có thể hạn chế ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong không khí, sử dụng các loại máy lọc không khí.

Cục Môi trường khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà; tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.

Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Đối với những người nhạy cảm, cần tránh tất cả các hoạt động ngoài trời, chuyển sang các hoạt động trong nhà hoặc chuyển sang ngày khác khi chỉ số chất lượng không khí tốt hơn; hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng./.

