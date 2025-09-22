Tổ chức đấu giá phân giao hạn ngạch nhập khẩu 133.000 tấn đường năm 2025

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 vừa có Thông báo hướng dẫn các thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện quy trình phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường trong năm 2025.

Theo đó, căn cứ vào Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, cùng với các quyết định số 2260/QĐ-BCT và 2259/QĐ-BCT ngày 15/9/2025, Hội đồng đã xác định rõ các điều kiện và quy trình phân giao.

Cụ thể, các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện có quyền đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) được phân giao trong năm 2025 là 133.000 tấn.

Giá khởi điểm cho mỗi tấn đường được ấn định là 2.250.000 đồng, với bước giá là 50.000 đồng/tấn. Để tham gia đấu giá, thương nhân cần đặt trước một khoản tiền tương ứng với 10% giá khởi điểm nhân với số lượng đường đăng ký.

Thời gian nhận hồ sơ sẽ được tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương, bắt đầu từ 8 giờ ngày 22/8/2025 đến 17 giờ ngày 06/10/2025. Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cần thực hiện theo quy định trong thông báo của Bộ Công thương./.

Xuất nhập khẩu 8 tháng bứt phá, tiến sát mốc 600 tỷ USD Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 16,3% so với cùng kỳ, đạt gần 600 tỷ USD, cán cân thương mại tiếp tục duy trì thặng dư, góp phần củng cố đà tăng trưởng.