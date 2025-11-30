Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức tới Việt Nam
Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến 2/12/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Chiều 30/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Theo Đại sứ Lê Quang Long, tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba không chỉ là ký ức lịch sử hào hùng mà còn là mạch nguồn sống được nuôi dưỡng và truyền lại qua từng thế hệ.
Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả từ cộng đồng quốc tế, góp phần giúp Lào vượt qua khó khăn và thách thức.
"Mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, được hun đúc bằng xương máu, được thử thách qua thời gian và ngày càng phát triển vững bền."
Nhiều hoạt động nổi bật của phụ nữ như trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.
Các địa phương đã sắp xếp và bố trí nhân sự ở vị trí còn khuyết, điều động, biệt phái, tăng nhân lực từ các sở, ngành và địa phương lân cận để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ tại cấp xã.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công tác giám sát và phản biện hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức; giám sát và phản biện phải đi vào trọng tâm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết phụ nữ cần thực hiện “5 làm chủ” gồm làm chủ tri thức, kỹ năng; làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, cập nhật đến ngày 28/11/2025.
Quốc hội sẽ dành cả ngày 4/12 để thảo luận ở hội trường về: Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội...
Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025,” triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”...
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam góp phần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định chiều sâu, độ tin cậy và sức sống của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Ngày 29/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hoà và thành phố Huế.
Hải Phòng phân công, điều động và bổ nhiệm ông Bùi Hùng Thiện, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.
Thủ tướng yêu cầu chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ.
Chiều 29/11/2025, tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Chính phủ thành lập tổ giúp việc Thủ tướng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, được hiệp thương tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Lào và những đóng góp quan trọng, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao nhận thức và xây dựng cổng thông tin quốc gia về dữ liệu cá nhân.
Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Đắk Lắk.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm hai nước đang cùng nhau kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Trong điện, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Palestine trước những mất mát, đau thương to lớn trong cuộc xung đột hai năm qua khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp logistics đổi mới quản trị, liên kết chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn ra khu vực, thế giới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng giám sát.
Chuyến thăm tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân có ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Sáng 29/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025-2030). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì đại hội.
Sáng 29/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025-2030) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 29/11, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2025.