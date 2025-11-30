Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah

Chiều 30/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tiep-quoc-vuong-brunei-8442164-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
