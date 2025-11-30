Quốc vương Brunei đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 30/11, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Phía Brunei có Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Dato Erywan Pehin Yusof; Đại sứ Brunei tại Việt Nam Datin Hajah Halimah Malai Haji Yussof.

Tháp tùng Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Hoàng tử Brunei Abdul Mateen; Bộ trưởng Bộ Y tế Dato Dr. Hj Mohd Isham Jaafar; Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng kiêm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Dato Dr. Amin Liew Abdullah; Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Dato Erywan Pehin Yusof; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Sơ cấp và Du lịch Dato Dr Abdul Manaf Metussin; Quốc vụ Giáo sĩ Pehin Dato Dr. Ustaz Hj Abdul Aziz Juned; Thành viên Hội đồng Cơ mật Pehin Dato Hj Abdul Wahab Mohd Said; Thứ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng Dato Mohd Riza Dato Mohd Yunos; Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam Datin Hajah Halimah Malai Haji Yussof.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đồng thời giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao; sinh ngày 15/7/1946 tại thị trấn Brunei (nay là Bandar Seri Begawan). Ông học tại Brunei Darussalam, sau đó tiếp tục học tập tại Kuala Lumpur, Malaysia. Quốc vương được đào tạo sỹ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Vương quốc Anh) vào năm 1966-1967.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah được phong làm Thái tử năm 1961. Sau khi phụ vương Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien thoái vị, ông được tuyên bố trở thành Quốc vương Brunei Darussalam vào ngày 5/10/1967; đăng quang là Quốc vương thứ 29 và Nguyên thủ quốc gia Brunei Darussalam vào ngày 1/8/1968.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Darussalam Trần Anh Vũ cho biết, chuyến thăm của Quốc vương khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện vào năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2023-2027 được thông qua trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (2/2023). Đặc biệt, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp củng cố, làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, năng lượng, ngành Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có nhu cầu thúc đẩy hợp tác.

Đối với Brunei, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và tình hữu nghị bền chặt Brunei dành cho Việt Nam như một đối tác tin cậy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đối với Việt Nam, việc đón Quốc vương Brunei thăm Việt Nam góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước ASEAN, củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực./.

Brunei coi Việt Nam là đối tác đáng tin cậy trong ASEAN Đại sứ Trần Anh Vũ nhận định chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Brunei là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng và tin cậy mà Brunei dành cho Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.