Tổng hợp các chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật-văn hóa quy mô lớn, mang đến cho công chúng những bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp truyền thống và hiện đại.

Cầu truyền hình trực tiếp "Thời cơ vàng" (ngày 22/8)

Chương trình diễn ra vào lúc 20h10 ngày 22/8 tại Cột cờ Hà Nội, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh.

Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại 3D mapping và hệ thống màn LED đa chiều sẽ mang lại trải nghiệm chân thực cho người xem.

Cầu truyền hình Thời cơ vàng sẽ kết nối ba điểm cầu gồm Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập, quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại và Bến Nhà Rồng (TPHCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ.

(Ảnh: TTXVN)

Đại nhạc hội "8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder" (ngày 23/8)

Diễn ra lúc 19h45 ngày 23/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Đại nhạc hội mừng Quốc khánh 2/9 có sự góp mặt của loạt sao quốc tế như DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, The Kid Laroi, cùng các nghệ sỹ Việt Nam gồm Soobin và Hòa Minzy.

Concert là một hành trình âm nhạc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình vươn mình ra toàn cầu của văn hóa-nghệ thuật Việt Nam.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” (ngày 24/8 - Nhà hát Hồ Gươm)

Chương trình nghệ thuật chính luận “Sao Độc lập” năm 2025 có chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng,” được kết cấu gồm 3 chương, 15 tiết mục với đa thể loại nghệ thuật ca-múa-nhạc-lời bình, kết hợp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh công nghệ Hologram, laser, led 3D... vừa mang tính lịch sử, truyền thống, dân gian vừa kết hợp cùng sắc màu sáng tạo của công nghệ nghệ thuật đương đại.

Chương trình nghệ thuật hứa hẹn mang đến cho khán giả cả nước những giây phút hào hùng và đầy lắng đọng, với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ chung tay xây dựng đất nước. Khát vọng ấy đã và đang tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để các thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và lan tỏa trên các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Concert "Việt Nam trong tôi" (ngày 26/8)

Concert "Việt Nam trong tôi" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức vào lúc 20h ngày 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như SOOBIN, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sỹ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc.

Chương trình dành tặng vé miễn phí cho công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé, khi đi nhận vé mang theo căn cước công dân bản gốc.

Thời gian phát vé là các ngày 20, 21, 22/8, buổi sáng từ 9h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 16h30 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi ngày ban tổ chức sẽ phát 3.000 vé.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” (từ 28/8 đến 5/9)

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Triển lãm có sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Triển lãm tập trung giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày là các chương trình nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo, giao lưu, trải nghiệm phong phú.

Chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng mapping (ngày 29 và 30/8)

Diễn ra lúc 20h ngày 29 và 30/8 tại một số di tích, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa và khu vực lân cận, chương trình có chủ đề "Thăng Long hội tụ" và "Thanh âm Hà Nội."

Chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác đương đại với công nghệ trình chiếu ánh sáng, 3D mapping, âm nhạc và trình diễn tương tác, nhằm tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước.

Chương trình trải nghiệm "80 năm - Tự hào Việt Nam" (ngày 30/8 và 2/9)

Chương trình sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Từ 9h đến 22h, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ mở ra 3 trạm trải nghiệm: Bác Hồ trong trái tim dân tộc, Ký ức Trường Sơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đêm 2/9, từ 19h đến 21h30, sân khấu lớn bên hồ sẽ rực sáng với chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng, sinh viên nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" (ngày 31/8)

Diễn ra vào lúc 20h ngày 31/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh), Chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc, quy mô lớn, kết hợp ca múa nhạc, hoạt cảnh, trình chiếu 3D mapping, âm thanh ánh sáng hiện đại.

Đêm nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (ngày 1/9)

Chương trình được chia làm ba chương, với những chủ đề mang đậm tính sử thi và tinh thần dân tộc gồm con đường độc lập-thống nhất; vọng Tổ quốc; Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Theo dự kiến, chương trình sẽ quy tụ dàn nghệ sỹ hàng đầu thuộc nhiều thế hệ, gồm những nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú và nhiều ca sỹ, nhóm nhạc đang được yêu thích.

Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như nghệ sỹ nhân dân Thanh Lam, nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương, nghệ sỹ ưu tú Vũ Thắng Lợi, nghệ sỹ ưu tú Phạm Khánh Ngọc; các ca sỹ Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, Mono, Double 2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lâm Bảo Ngọc, Lamoon, Đào Mác, Viết Danh, Trọng Tấn, Hoàng Hồng Ngọc, Oplus, Ngũ Cung, Dòng thời gian, Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng, Vũ Thùy Linh, Ngọc Khánh Chi, Minh Ngọc, Quân Lee, Anh Tú, Đông Hùng, Trường Linh, Hoàng Bách, Hoàng Hiệp…

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV1 và nhiều nền tảng số.

Lễ diễu binh-diễu hành sáng 2/9

Thời gian: 6h30-10h00 sáng tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô: Khoảng 30.000 người, có sự tham gia của các khối diễu binh quốc tế.

Truyền hình trực tiếp và trình chiếu trên 270 màn hình LED khắp Hà Nội.

Các khối trước giờ hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các chương trình nghệ thuật tối 2/9 tại Hà Nội

- “Dưới ánh sao vàng” diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình lúc 19h30.

- “Bản hùng ca bất diệt” - Vườn hoa Lạc Long Quân (19h30).

- “Vang mãi khúc khải hoàn” - Hồ Văn Quán (19h30).

Ngoài ra, nhiều huyện ngoại thành tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân.

Năm điểm bắn pháo hoa

Vào 21h tối 2/9, bầu trời thủ đô sẽ rực sáng với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút tại 5 địa điểm:

- Hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm)

- Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng)

- Hồ Văn Quán (phường Văn Quán)

- Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Mỹ Đình)

- Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ)

Một số vị trí xem pháo hoa đẹp như quảng trường sân vận động Mỹ Đình; quán càphê bên trong công viên Thống Nhất; các khách sạn cao tầng ở khu phố cổ, nhà hàng Thủy Tạ, tòa nhà 73 Cầu Gỗ (cạnh tòa Hàm Cá Mập cũ); các quán càphê quanh hồ Văn Quán; các quán càphê và tòa nhà ven hồ Tây.

Ngoài ra, các tòa nhà cao tầng gần những điểm bắn pháo hoa đều quan sát được dễ dàng.

Chiếu phim truyện và tài liệu lịch sử

Đợt phim gồm 80 buổi chiếu lưu động phục vụ người dân tại các phường, xã, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, trường nghề; phạm nhân tại các trại cải tạo, giáo dưỡng ở Hà Nội.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng có giá trị như "Sao tháng 8," "Hà Nội mùa Đông năm 46," "Hà Nội 12 ngày đêm," "Ngã ba Đồng Lộc;" "Đào, phở và piano;" "Cánh đồng hoang."

Ngoài ra còn có 40 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng (phường Cửa Nam) và rạp 2/9 (phường Sơn Tây) vào tối thứ sáu, bảy và chủ nhật từ 1/8 đến 15/9./.

