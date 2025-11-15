Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Lạng Sơn tăng 43%

Ngày 15/11, thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cho biết, tính đến giữa tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở loại hình qua các cửa khẩu của tỉnh đã đạt trên 81 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên 6,6 tỷ USD.

Hiện, hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định với hiệu suất thông quan cao tại các cửa khẩu đường bộ như Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh trung bình đạt trên 1.700 phương tiện xuất nhập khẩu/ngày.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi, nông sản, hoa quả; hàng may mặc, vải dệt, gỗ mỹ nghệ...; hàng nhập khẩu chủ yếu là nông sản, linh kiện điện tử, xe ôtô nguyên chiếc, hàng tiêu dùng, máy móc công nghiệp...

Phương tiện chờ thông quan xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Dự báo lượng xe chở hàng xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 sẽ tăng khoảng 10%-15 % so với những tháng trước. Để tiếp đà tăng trưởng kinh tế biên mậu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các công việc liên quan tới xây dựng hạ tầng cửa khẩu, chủ động các phương án điều tiết phương tiện…

Theo đó, các đơn vị có liên quan tích cực hoàn thiện thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng gói thầu Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 theo đúng quy định; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục bảo đảm các điều kiện triển khai thi công một số phân đoạn thuộc gói thầu ngay khi có mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án ngoài ngân sách tại khu vực mốc 1119-1120, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, bảo đảm theo kế hoạch và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu, Kiểm dịch thực vật và Trung tâm Quản lý cửa khẩu tăng cường nắm bắt, giải quyết khó khăn nâng cao năng lực thông quan hàng hóa; chủ động phương án điều tiết, phân luồng tại các cửa khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa, đặc biệt là dịp cao điểm những tháng cuối năm.

Mặt khác, tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm khu vực cửa khẩu…/.

