Lạng Sơn phấn đấu trở thành trung tâm logistics và kinh tế cửa khẩu trọng điểm

Ngày 26/9, sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành nội dung, chương trình và bế mạc.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu và Nguyễn Cảnh Toàn tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; trong đó xác định, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân.

Lạng Sơn đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đô thị; tái cơ cấu nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế cửa khẩu năng động, hiện đại; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác tạo đà phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2035.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Lạng Sơn đặt mục tiêu, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt khoảng 111.100 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-11%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương khoảng 5.000 USD. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%; thu nội địa tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân hằng năm 10-11%.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh xác định 3 khâu đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các đô thị, khu, cụm công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh hợp tác song phương với chính quyền Quảng Tây để hình thành khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới; xây dựng Lạng Sơn trở thành một trong những trung tâm logistics, trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm.

Tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhân lực số...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đề ra; ban hành Quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực./.

