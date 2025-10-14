Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước ký thỏa thuận ngừng bắn lịch sử ở Gaza

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước ký thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza; Hamas phóng thích toàn bộ con tin còn sống, Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine; Tổng thống Mỹ thăm chớp nhoáng Israel vào thời điểm lịch sử.
