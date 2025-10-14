Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước ký thỏa thuận ngừng bắn lịch sử ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo hơn 20 quốc gia tham dự lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Ai Cập, mở ra hy vọng hòa bình cho Dải Gaza sau hơn hai năm xung đột.

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước ký thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza; Hamas phóng thích toàn bộ con tin còn sống, Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine; Tổng thống Mỹ thăm chớp nhoáng Israel vào thời điểm lịch sử.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất!