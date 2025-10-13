Tổng thống Mỹ tuyên bố “chiến tranh ở Gaza đã kết thúc”

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 tuyên bố “chiến tranh ở Gaza đã kết thúc” khi ông lên đường thực hiện chuyến công du được đánh giá có ý nghĩa quan trọng tới Israel và Ai Cập nhằm thúc đẩy hòa bình.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi bắt đầu chuyến thăm mà ông mô tả là “rất đặc biệt,” ông Trump bác bỏ những lo ngại liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas.

Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ sẽ duy trì. Mọi người đã mệt mỏi rồi. Chuyện này đã kéo dài hàng thế kỷ.”

Tại Israel, ông Trump dự kiến gặp các gia đình có người bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công xuyên biên giới ngày 7/10/2023, trước khi phát biểu tại Quốc hội Israel ở Jerusalem.

Sau đó, ông sẽ tới Ai Cập để cùng Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh quy tụ hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới nhằm ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Chuyến công du chớp nhoáng này của nhà lãnh đạo Mỹ được coi là bước khẳng định thành công của thỏa thuận hòa bình Gaza mà ông đã góp phần thúc đẩy, dựa trên kế hoạch 20 điểm được công bố cuối tháng 9.

Một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Dải Gaza sẽ diễn ra ngày 13/10 tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập, khi các quốc gia trung gian chuẩn bị ký kết văn bản bảo lãnh cho thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực.

Người dân Palestine trở về nhà tại Dải Gaza, ngày 10/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì, với mục tiêu không chỉ chấm dứt cuộc xung đột hiện tại mà còn hướng tới một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định tại Trung Đông.

Sự kiện này thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, bao gồm Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Quốc vương Jordan Abdullah II, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Tổng cộng 21 quốc gia sẽ có mặt tại hội nghị, cùng với đại diện của Liên minh châu Âu và Liên đoàn Arab. Iran đã nhận được lời mời nhưng chưa quyết định có tham dự hay không.

Tuy nhiên, cả Israel và Hamas đều vắng mặt trong hội nghị này. Trong khi văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận không cử đại diện tham dự, Hamas cũng tuyên bố sẽ không có mặt tại sự kiện.

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu đã được thống nhất, bao gồm việc trao đổi con tin và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Cụ thể, Hamas sẽ thả 48 con tin Israel để đổi lấy việc phóng thích 250 tù nhân Palestine và 1.700 cư dân Gaza đang bị Israel giam giữ.

Quá trình trao đổi này dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong sáng 13/10 theo giờ địa phương./.

