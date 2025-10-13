Hy vọng cho hòa bình và ổn định lâu dài trên Dải Gaza

Ngày 12/10, Liên minh Nghị viện các nước Arab (UIPA) đã hoan nghênh thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, coi đây là “bước đi quan trọng hướng tới tiến trình hòa bình toàn diện và công bằng” có thể mang lại ổn định cho toàn khu vực.

Trong thông cáo do Chủ tịch UIPA - Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria Brahim Boughali - đưa ra, tổ chức này cho rằng thỏa thuận được mong đợi từ lâu đã thể hiện “chiến thắng của ý chí hòa bình và đối thoại trước tư duy chiến tranh và bạo lực vốn chỉ mang lại tàn phá và đau thương cho nhân dân Palestine trong nhiều năm qua.”

Thông cáo cho rằng thỏa thuận “không chỉ khép lại một giai đoạn đầy mất mát và đau thương, mà còn khơi dậy niềm hy vọng của các dân tộc Arập về một tương lai công bằng và ổn định.”

UIPA hy vọng Israel sẽ “tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận và rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza,” điều kiện thiết yếu để đạt được một nền hòa bình thực sự và lâu dài.

Ngoài ra, UIPA cũng tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước và coi đây là con đường duy nhất có thể bảo đảm một nền hòa bình công bằng và toàn diện.

UIPA kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với các nghị quyết của luật pháp quốc tế.

Theo UIPA, hiện tại là thời điểm tập trung cho việc tái thiết, khôi phục an ninh và củng cố hòa bình thực sự dựa trên công lý và sự công nhận quyền dân tộc chính đáng của nhân dân Palestine.

Nhằm hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết EU sẽ tái triển khai một phái bộ dân sự nhằm giám sát cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập.

Bà Kallas đưa ra thông báo trên sau khi phong trào Hồi giáo Hamas thả nhóm con tin Israel đầu tiên theo thỏa thuận ngừng bắn.

EU đã thành lập phái bộ dân sự vào năm 2005 để giám sát cửa khẩu Rafah, nhưng chỉ 2 năm sau phái bộ đã phải ngừng hoạt động sau khi Hamas kiểm soát Dải Gaza. Phái bộ có sự tham gia của cảnh sát Italy, Tây Ban Nha và Pháp.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog hoan nghênh việc Hamas thả 7 con tin và cho biết Israel đang chờ các con tin còn lại được trả tự do.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng hoan nghênh hành động của Hamas và hối thúc các bên tiếp tục công tác này. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi trao trả hài cốt của những con tin đã thiệt mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng với việc Hamas thả con tin Israel, “hòa bình sẽ trở nên khả thi đối với Israel, Gaza và khu vực.”

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại thành phố Sharm el-Sheikh trong ngày 13/10 với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmud Abbas./.

Tổng thống Mỹ tuyên bố “chiến tranh ở Gaza đã kết thúc” Hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Ai Cập và Tổng thống Mỹ đồng chủ trì, với mục tiêu không chỉ chấm dứt cuộc xung đột hiện tại mà còn hướng tới một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định tại Trung Đông.