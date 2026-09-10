Chính trị

Tổng thống Pháp và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Chiều 10/9/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hoà Pháp.

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Xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào sân Điện Élysée. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Emmanuel Macron Pháp
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