Treo cá khổng lồ vào sau xe để khoe khoang, người đàn ông bị cảnh sát phạt tiền

Hình ảnh người đàn ông ở Tây Nam Trung Quốc buộc một con cá khổng lồ vào phía sau xe ôtô như một chiến lợi phẩm được ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên, cảnh sát giao thông ở thành phố Quý Cảng, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho biết họ sẽ xử phạt người đàn ông này vì “hành vi không đúng mực,” theo trang tin cqcb.com đưa tin.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, người lái xe - danh tính không được tiết lộ trong bài báo - đã buộc đầu và đuôi con cá vào đuôi xe trước khi lái xe đi vòng quanh thành phố vào ngày 15/5.

“Con cá dài khoảng một mét và ước tính nặng hơn 30kg,” ông Ji, người chứng kiến vụ việc, cho biết.

“Có lẽ anh ta đã bắt được con cá này ở hồ chứa Bình Thiên Sơn gần đó,” ông Ji nói thêm.

Sau đó, người đàn ông đam mê câu cá đã đăng trên mạng xã hội rằng con cá nặng chính xác 39,5kg.

Một người bạn của anh chia sẻ với truyền thông rằng anh và gia đình đã ăn hết con cá trong cùng ngày, phần lớn được chế biến thành chả cá.

Một cảnh sát giao thông cho biết họ đã yêu cầu người lái xe đến đồn công an để nhận hình phạt.

“Hành vi không đúng mực của anh ta chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng. Chúng tôi vẫn đang xem xét việc trừ điểm bằng lái hay phạt tiền,” cảnh sát nói.

Theo quy định An toàn Giao thông Đường bộ Trung Quốc, vì lý do an toàn, tài xế không được treo vật gì dài quá 0,5 mét bên ngoài xe.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất thích thú trước câu chuyện này.

“Một con cá khổng lồ như vậy thì ai mà không tự hào. Khoe một chút cũng đâu có sao,” một cư dân mạng bình luận.

“Cả Quảng Tây hôm nay đều đang bàn tán về con cá này,” một người khác nói, đồng thời đùa rằng: “Người ta bảo chủ xe đã tốn gấp đôi tiền xăng để đưa nó diễu hành khắp thành phố.”

Người đàn ông này không phải là trường hợp duy nhất ở Trung Quốc thực hiện hành vi như vậy.

Năm 2023, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã bị xử phạt vì treo một con cá nặng khoảng 10kg vào xe để khoe.

Cảnh sát đã phạt anh ta 200 tệ (tương đương khoảng 30 USD) và trừ 9 điểm bằng lái vì con cá che mất biển số xe.

Khi được hỏi vì sao lại treo cá vào xe, người đàn ông chỉ trả lời: “Tôi quá phấn khích. Thật là vui”./.

