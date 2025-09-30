Triển khai ngay 3 nhóm công nghệ chiến lược trong năm 2025

Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với các bộ, cơ quan, doanh nghiệp về tình hình triển khai 11 ngành công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Danh mục bao gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 9/9 về việc lựa chọn, đề xuất Danh mục các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng về 3 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, bao gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và Trợ lý ảo Tiếng Việt, AI Camera xử lý tại biên, Robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa.

Tập đoàn VNPT triển khai lắp đặt hạ tầng và trạm thu phát sóng VinaPhone 5G trên toàn quốc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý Danh mục nêu trên và giao Bộ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về 3 nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược để phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, cơ quan, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng sau 3 tháng, tình hình triển khai đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận về thể chế nhưng về tổng thể cần bài bản hơn, bước đi nhanh hơn để đạt yêu cầu đề ra. Đặc biệt, từ nay đến ngày 15/10, hình thành ngay những nhóm chuyên gia tư vấn được quy tụ từ các viện, trường, mạng lưới cho từng ngành, lĩnh vực với nhiệm vụ tham vấn về thể chế, cơ chế, chiến lược phát triển.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược, trong đó tiếp thu các ý kiến chỉ đạo gần đây nhất của Tổng Bí thư về định hướng chính sách quản lý, sử dụng UAV phục vụ cho nhiệm vụ phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất ưu tiên triển khai ngay 3 nhóm công nghệ chiến lược trong năm 2025; đồng thời đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan chủ động đề xuất các dự án và các cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát phù hợp cho các dự án để thu hút các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam, nhân tài khoa học công nghệ trong và ngoài nước tham gia.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trước ngày 30/10, hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết 3 nhóm công nghệ ưu tiên và đến ngày 31/12, hoàn thành kế hoạch triển khai chi tiết cho toàn bộ 11 nhóm; đồng thời chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế để kế thừa, phát triển những tinh hoa, kinh nghiệm quốc tế…/.

