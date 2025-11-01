Chính trị

Từ 1/11, người dân không phải xuất trình giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID

Từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

info-ban-goc-vineid.jpg

Theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thực tiễn thực thi pháp luật #Thực trạng xây dựng pháp luật
