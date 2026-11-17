Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng,” diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó dự báo.
Tuy nhiên, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng hàng đầu thế giới với các nền kinh tế năng động và các cơ chế liên kết đa tầng nấc, như ASEAN, APEC, CPTPP, RCEP.
Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của APEC 2026. Tâm điểm của tuần lễ là Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11/2026 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc./.
APEC ghi nhận gần 50 kết quả hợp tác kinh tế-thương mại trong năm 2026
Các Bộ trưởng Thương mại APEC đã thông qua Lộ trình về ngành dịch vụ đổi mới, cạnh tranh và có khả năng chống chịu, định hướng hợp tác trong 10 năm tới; đồng thời thúc đẩy thảo luận về FTAAP.