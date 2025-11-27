Tuyên án tử hình đối tượng dùng chất độc xyanua giết 4 người

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội "Giết người"; 15 năm tù về tội "Vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc"; tổng hợp hình phạt hai tội danh là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích cùng chồng là anh N.T.T.T (sinh năm 1985) và hai người con chung sống với nhiều thành viên trong gia đình tại căn nhà ở ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ).

Xuất phát từ nợ nần tiền bạc của chồng, bị can Bích đã có ý định tự tử. Bích đã tìm kiếm và mua chất độc xyanua thông qua mạng xã hội với giá 1 triệu đồng. Sau khi mua về, Bích cất giấu trong nhà. Tuy nhiên quá trình sinh sống lại phát sinh mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên Bích đã nảy sinh ý định đầu độc bằng chất độc xyanua.

Hậu quả, Bích đã đầu độc chồng là anh N.T.T.T vào ngày 5/1/2023 và đến ngày 18/10/2023 khiến anh T tử vong; đầu độc cháu N.K.D (con của em gái Bích) vào ngày 1/1/2024 và đến ngày 2/1/2024 cháu D tử vong; đầu độc cháu N.H.N (con của anh trai Bích) ngày 25/5/2024 và đến ngày 26/5/2024 cháu N tử vong; đầu độc cháu N.H.B.T (con của anh ruột Bích) ngày 22/6/2024 nhưng cháu B được cấp cứu kịp thời nên đã thoát nạn, tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 23%.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích tội "Giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc" quy định tại khoản 4, Điều 311- Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích thực hiện hành vi phạm tội tàn độc, tinh vi và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện.

Xét thấy bản chất con người của Bích không còn khả năng giáo dục và cảm hóa, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình để răn đe, giáo dục và phòng ngừa đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc./.

