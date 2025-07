Đề nghị truy tố thủ phạm vụ án đầu độc nhiều người bằng chất độc xyanua

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố thủ phạm vụ án “Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” làm nhiều người chết.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, ngụ ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ) cùng chồng là anh N.T.T.T (sinh năm 1985) và hai người con chung sống với nhiều thành viên trong gia đình tại căn nhà tại ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ).

Xuất phát từ nợ nần tiền bạc của chồng, bị can Bích đã nảy sinh ý định tự tử. Bích đã tìm kiểm và mua chất độc xyanua thông qua mang xã hội với giá 1 triệu đồng.

Sau khi mua về, bị can Bích cất giấu trong nhà. Tuy nhiên quá trình sinh sống lại phát sinh mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên Bích đã nảy sinh ý định đầu độc bằng chất độc xyanua.

Hậu quả, Bích đã đầu độc chồng là anh N.T.T.T vào ngày 5/1/2023 và đến ngày 18/10/2023 khiến anh T tử vong; đầu độc cháu N.K.D (con của em gái Bích) vào ngày 1/1/2024 và đến ngày 2/1/2024 cháu D tử vong; đầu độc cháu N.H.N (con của anh trai Bích) ngày 25/5/2024 và đến ngày 26/5/2024 cháu N tử vong; đầu độc cháu N.H.B.T (con của anh ruột Bích) ngày 22/6/2024 nhưng cháu B được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 23%.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai), hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích dùng chất độc xyanua để đầu độc các nạn nhân đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” quy định tại khoản 4 Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Đối với việc ông N.V.H (bố bị can Bích tử vong ngày 22/12/2023) và cháu N.H.M (con bị can Bích tử vong ngày 30/3/2023), quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ xác định bị can Nguyễn Thị Hồng Bích dùng chất độc xyanua đầu độc dẫn đến tử vong.

Về với việc Nguyễn Thị Hồng Bích khai mua chất độc xyanua thông qua mạng xã hội Facebook, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) đã gửi công văn đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên đơn vị này trả lời không có thông tin để cung cấp.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích thực hiện hành vi phạm tội tàn độc, tinh vi và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện.

Nhận thấy bản chất con người của bị can Bích không còn khả năng giáo dục và cảm hóa; do đó, Cơ quan điều tra nhận thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị can Bích ra khởi đời sống xã hội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc.

Căn cứ Điều 232, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Bích./.

