Ukraine xúc tiến cơ chế bảo đảm an ninh, kỳ vọng đối thoại hòa bình

Ngày 19/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang xây dựng nội dung cụ thể của các cơ chế bảo đảm an ninh mong muốn từ các đồng minh, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận cấp cao sẽ tiếp tục trong ngày.

Ông Zelensky nhấn mạnh các cố vấn an ninh quốc gia của Ukraine và các nước đối tác duy trì liên lạc thường xuyên, khẳng định “sẽ có những bảo đảm an ninh.”

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh sẵn sàng hành động” về Ukraine tại Paris, sau loạt thảo luận tại Washington (Mỹ). Cuộc họp tập trung bàn thảo cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Kiev.



Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 18/8 trên kênh Fox News (Mỹ), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tiết lộ một nhóm 30 quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Australia, đang thảo luận nội dung triển khai cơ chế này.

Theo nhật báo Wall Street Journal, gói bảo đảm an ninh dự kiến gồm 4 trọng tâm: hiện diện quân sự, phòng không, cung cấp vũ khí và giám sát lệnh ngừng bắn. Báo này cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí để Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu nhóm chuyên trách phối hợp cùng các cố vấn NATO nhằm soạn thảo chi tiết kế hoạch.



Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng ngày nhận định cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể mang lại bước ngoặt trên con đường tìm kiếm hòa bình.

Ông Sybiha đưa ra phát biểu này sau loạt hoạt động ngoại giao cấp cao gần đây nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.



Theo Tổng thống Trump, Washington đang sắp xếp một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, sau đó mở rộng thành đối thoại ba bên với sự tham gia của Mỹ.

Về địa điểm, Tổng thống Pháp Macron gợi ý thành phố Geneva (Thụy Sĩ) là lựa chọn phù hợp nhờ tính trung lập, có thể tạo thuận lợi cho đối thoại. Trả lời phỏng vấn kênh La Chaîne Info (LCI) phát sóng ngày 19/8, ông Macron nhấn mạnh lựa chọn quốc gia trung lập sẽ giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình.



Liên quan diễn biến này, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại và đàm phán. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 19/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) khẳng định, đối thoại và đàm phán là “con đường duy nhất” để giải quyết xung đột tại Ukraine.



Theo các nhà quan sát, việc thúc đẩy cơ chế bảo đảm an ninh song song với khả năng tổ chức các cuộc gặp cấp cao cho thấy những nỗ lực ngoại giao đang gia tăng, mở ra kỳ vọng về một giải pháp lâu dài và toàn diện cho Ukraine./.

