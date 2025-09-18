Việt Nam muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Australia

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Canberra, thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chuyến thăm Australia.

Ngày 18/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã gặp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại, Đồng Bộ trưởng Di trú Australia Matthew Thistlethwaite; Chủ tịch Đảng Cộng sản Australia Vinnie Molina; và Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam Kim Samson; đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Vui mừng hoan nghênh ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Australia, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Matthew Thistlethwaite khẳng định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, quan hệ kinh tế-thương mại song phương có những chuyển biến rất tích cực, bất chấp những biến động kinh tế thế giới.

Australia mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy thương mại tự do và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, củng cố vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia đánh giá cao hợp tác quốc phòng sâu sắc giữa hai nước trên cơ sở thỏa thuận đối tác gìn giữ hòa bình ký năm 2024, đề cao vai trò của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ngoài ra, giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng tăng mạnh với việc ngày càng có nhiều người Australia thăm Việt Nam và học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học tại Australia.

Đồng Bộ trưởng Matthew Thistlethwaite cho biết vừa qua, Chính phủ Australia đã đồng ý đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với Việt Nam thông qua việc cấp thị thực cho đợt đầu tiên gồm 44/1.000 lao động nông nghiệp Việt Nam sang Australia theo thỏa thuận giữa hai nước.

Về phần mình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chúc mừng những thành tựu của Chính phủ Australia thời gian qua, đánh giá cao kết quả tích cực chuyến thăm cấp nhà nước vừa qua của bà Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam, tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia; khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng vị trí, vai trò của Australia, mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Australia; đồng thời đề nghị hai bên tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong cuộc gặp với Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam Kim Samson bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở những hoạt động của Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam thời gian qua, ông Kim Samson cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân với Việt Nam, trong đó có việc thông tin về thành tựu phát triển của Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn và đánh giá cao hoạt động tích cực của Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác và hữu nghị với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế và khoa học; đề nghị Chủ tịch Hội tiếp tục phát huy vai trò, làm cầu nối để lan tỏa mạnh mẽ hơn tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương- làm việc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Australia Vinnie Molina. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Cộng sản Australia Vinnie Molina bày tỏ vui mừng có dịp được gặp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng thông qua chia sẻ thông tin và chính sách về mỗi đảng, trao đổi lý luận, thúc đẩy hợp tác trong công tác thông tin, báo chí, xuất bản, vận động quần chúng.

Tại cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực và chúc mừng Đại sứ cũng như các cán bộ Đại sứ quán trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đề nghị cán bộ, đảng viên Đại sứ quán phát huy đoàn kết, tăng cường chủ động và tinh thần trách nhiệm trong phối hợp với các cơ quan để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại những lợi ích thiết thực và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tại các cuộc gặp và làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã thông tin với các đối tác Australia về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, về mục tiêu phát triển do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, về những đường lối, chủ trương quan trọng để thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo ra những bước đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - chụp ảnh cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia cho rằng hợp tác quốc phòng-an ninh là một trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương; nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này.