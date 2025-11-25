Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác, thúc đẩy thương mại điện tử, xuất khẩu số

Ngày 25/11 tại Singapore, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm góp phần hiện đại hóa hệ sinh thái thương mại quốc gia trên cơ sở gắn kết chính sách Nhà nước, năng lực doanh nghiệp và hạ tầng công nghệ.

Trên cơ sở đó, Bản ghi nhớ xác định các hoạt động hợp tác chính giữa hai bên bao gồm: Thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến B2C của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) Việt Nam tới thị trường ASEAN và quốc tế; phát triển “Gian hàng Quốc gia Việt Nam” trên Shopee Quốc tế và trưng bày sản phẩm chính hãng, chất lượng từ các doanh nghiệp MSMEs Việt Nam; đào tạo và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp MSMEs về xuất khẩu trực tuyến B2C; triển khai các chiến dịch xúc tiến số ở ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết thương mại điện tử ở Việt Nam không chỉ là lĩnh vực tiên phong mà còn là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế số. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị 29/CT-TTg nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường.

Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng Luật Thương mại điện tử, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 12/2025. Các văn bản này xác định thương mại điện tử xuyên biên giới là trụ cột chiến lược, với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và mở rộng thị trường toàn cầu.

Để thực hiện các chủ trương này, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) thông qua đào tạo kỹ năng thương mại điện tử và khuyến khích tham gia vào các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

(Ảnh: BCT/Vietnam+)

Bà Lại Việt Anh cũng ghi nhận vai trò của các nền tảng thương mại điện tử trong việc thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp MSMEs chuyển đổi số và mở rộng cơ hội kinh doanh, trong đó trong đó Shopee là một ví dụ điển hình.

Theo đó, Shopee đã đồng hành và đóng góp cho sự thành công của nhiều hoạt động thường niên do Bộ Công Thương phát động như: sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất tại Đông Nam Á “Ngày bán hàng trực tuyến ASEAN (ASEAN Online Sale Day)”; sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday; các hoạt động về đào tạo, hướng dẫn nhà bán hàng tham gia kinh doanh trên nền tảng Shopee…

Bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong nước và khu vực đang mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, việc ký kết Bản ghi nhớ đánh dấu dấu mốc hợp tác quan trọng của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee, hiện thực hóa các đường lối, chủ trương về phát triển thương mại điện tử, đồng thời tạo hiệu quả tích cực cho phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông G. Jayakrishnan, Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á của Enterprise Singapore nhận định sự hợp tác giữa Shopee và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số diễn ra đúng thời điểm khi toàn ASEAN đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong chuyển đổi số và Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường có tốc độ phát triển thương mại điện tử hàng đầu toàn cầu theo nhiều báo cáo quốc tế.

Tại Lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định, Bản ghi nhớ này không chỉ đơn thuần là văn bản hợp tác, mà còn là “minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thương mại số và với cộng đồng MSMEs.” Đại sứ cũng đánh giá cao việc chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm chất lượng cao trực tiếp đến người tiêu dùng ASEAN, đồng thời “xây dựng các thương hiệu cạnh tranh toàn cầu”./.

