Online Friday 2025: “An toàn-An tâm-An vui” khi mua sắm trên nền tảng số

Tối 14/11, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday 2025 do Bộ Công Thương tổ chức đã chính thức khai mạc. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 13-17/11 trên phạm vi toàn quốc với chuỗi hoạt động phong phú và đa dạng.

Xây dựng niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết theo thống kê đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD, trong đó doanh thu bán lẻ thương mại điện tử của Việt Nam đạt 25 tỷ USD. Việt Nam được xếp vào hàng quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao nhất khu vực và là top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô thị trường, sau Indonesia và Thái Lan, với trên sáu mươi triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.

Những năm qua, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử lẫn thương mại truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử Ngày mua sắm trực tuyến-Online Friday 2025 với chủ đề “An toàn-An tâm-An vui” năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng thương mại điện tử minh bạch, giàu trải nghiệm và tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số, sàn thương mại điện tử, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm 2025 bao gồm những chuỗi hoạt động: Lễ Khai mạc-Kick off Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2025 với sự hưởng ứng từ các địa phương trên cả nước; không gian trải nghiệm thương mại điện tử cùng chương trình Mega Livestream chia sẻ, cung cấp thông tin, phân biệt giữa hàng thật và hàng giả, có nhiều voucher mua sắm giá trị đến từ các đối tác tại các gian hàng; 60 giờ ngày mua sắm trực tiếp Việt Nam Online Friday 2025 với sự đồng hành của hàng trăm website bán hàng thương mại điện tử cùng hàng ngàn ưu đãi cho người tiêu dùng đến từ các đối tác và nhãn hàng uy tín tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ giữa người tiêu dùng và bán hàng với những người nổi tiếng, những chuyên gia đầu ngành về thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử lớn, qua đó nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, giúp cho mua sắm trực tuyến trở nên thú vị hơn với tinh thần “vui là sống, sống là vui.”

An tâm, an toàn khi mua sắm

Khẳng định chủ đề Online Friday năm nay "An toàn-An tâm-An vui" rất ý nghĩa, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại, Sàn thương mại điện tử Shopee cho biết Shopee đã làm việc với hàng nghìn nhãn hàng và sử dụng hệ thống bán hàng thuộc Shopee Mall và Shopee Premium để tham gia chương trình.

"Shopee Mall và Shopee Premium là các gian hàng, hàng hóa của chúng tôi bán trên đó là hàng chính hãng 100% và được đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Ví dụ, người tiêu dùng có thể đổi trả hàng trong vòng 15 ngày và các quyền lợi tiêu dùng khác. Chính vì thế, chúng tôi quyết định đầu tư bài bản cho lễ hội năm nay với các voucher khuyến mãi lên đến 50% cùng với các phiên livestream tạo không khí an vui cho sự kiện," ông Hà cho hay.

Cùng chia sẻ về chủ đề của Online Friday 2025, ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ chủ đề năm nay là "An toàn, An tâm, An vui" cũng là một chủ đề mà trong suốt năm 2025, TikTok Shop đã triển khai với hashtag "An tâm mua sắm." Cùng với Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam, hơn 6 triệu nhà sáng tạo nội dung và các nhà bán hàng trên nền tảng của TikTok Shop sẽ tạo ra những video ngắn với hashtag "Online Friday" và các thông điệp, chủ đề sự kiện.

Với Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam 2025, TikTok Shop đặt mục tiêu có một tỷ lượt người ở Việt Nam tiếp cận được thông điệp sự kiện và xây dựng một niềm tin số cho thương mại điện tử Việt Nam với thông điệp của sự kiện là “An toàn-An tâm-An vui.”

Theo đại diện TikTok Việt Nam, những nội dung mà công chúng được truyền tải qua các video ngắn này sẽ kêu gọi không chỉ cộng đồng nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung mà còn cả người sử dụng cùng chung tay xây dựng một niềm tin số về tương lai của thương mại điện tử. Điều này giúp người mua có thể yên tâm hơn, người bán cũng có một môi trường minh bạch, rõ ràng, và những thương nhân chân chính có thể vượt lên để không bị cạnh tranh bởi những thương nhân có hành động vi phạm pháp.

Với chủ đề hướng đến thương mại điện tử an toàn, bền vững và lấy người tiêu dùng làm trung tâm, “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến 2025” hứa hẹn tiếp tục là sự kiện trọng tâm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường số và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Chương trình Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday được tổ chức thường niên có quy mô quốc gia, mang tính biểu tượng trong việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam. Chương trình có mục tiêu triển khai Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025”./.

Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia khuyến mãi lên tới 100% sẽ diễn ra từ 13/11 Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia-Online Friday 2025 sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 13/11-17/11 với mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.