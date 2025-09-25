Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước thành viên Liên hợp quốc

Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu diễn ra tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York.

Chiều 24/9 theo giờ địa phương (sáng 25/9 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuvalu.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, với việc ký Thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc (hiện có 193 thành viên)./.

Việt Nam và Tuvalu thiết lập quan hệ ngoại giao Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).