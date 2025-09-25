Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Anh và Ba Lan

Ngày 24/9, trong khuôn khổ các hoạt động tham gia Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng Ngài David Lammy (nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh) trên cương vị mới.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Anh; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn sắp tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là hoạt động trao đổi đoàn của Lãnh đạo chủ chốt hai nước trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và thảo luận các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Anh David Lammy đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; bày tỏ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm tài chính tầm khu vực và quốc tế; mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực di cư, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ.

Phó Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tận dụng hiệu quả việc Anh gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để khai thác dư địa hợp tác giữa hai nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Trong không khí hữu nghị, hai bên đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, trải qua 75 năm phát triển (1950-2025), cùng nhất trí rằng hai nước đang có nhiều tiềm năng, cơ hội thuận lợi để thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự trân trọng đối với sự giúp đỡ quý báu của Ba Lan dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai đầy đủ, hiệu quả kết quả của chuyến thăm chính thức Ba Lan vào tháng 1/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị Quốc hội Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) và có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với mặt hàng thủy sản Việt Nam.

Chia sẻ những ý kiến của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski khẳng định Ba Lan luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Cá nhân ông Radoslaw Sikorski đã có những trải nghiệm ấn tượng, sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan đề xuất hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Fedex (Hoa Kỳ) Raj Subramaniam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Fedex Raj Subramaniam. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Tập đoàn Fedex đã có hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; đánh giá cao đóng góp của Fedex vào quá trình bình thường hoá và phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 30 ngày bình thường hóa quan hệ và 2 năm ngày nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Phó Thủ tướng khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và chính phủ hai nước đang tích cực hợp tác để duy trì đà và thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Fedex Raj Subramaniam cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và hoan nghênh những chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các bộ ngành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ; đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, sân bay.

Lãnh đạo Tập đoàn Fedex hoan nghênh và đánh giá cao việc thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã xử lý tốt vấn đề thương mại, qua đó doanh nghiệp hai nước có thể an tâm về một khuôn khổ thương mại bền vững cho hợp tác và đầu tư, kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Fedex đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam và mong muốn các cơ quan Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho quá trình này./.

