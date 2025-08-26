Vietjet tung vé 0 đồng, tăng tần suất chuyến bay Singapore-Phú Quốc

Đón mùa cao điểm du lịch cuối năm, Vietjet tăng tần suất khai thác đường bay Singapore-Phú Quốc lên 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 23/12/2025, đồng thời dành tặng người dân và du khách nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Với các đường bay kết nối Singapore với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, tổng số chuyến bay kết nối Việt Nam và Đảo quốc Sư tử của Vietjet sẽ tăng lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Phú Quốc là một trong những thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam, cuốn hút du khách với Bãi Sao hoang sơ, những con sóng rì rào tại Bãi Trường sôi động và bờ cát trắng mịn như kem ở Bãi Khem.

Hòn đảo còn lưu giữ rừng nguyên sinh hùng vĩ, những làng chài yên bình cùng nhiều di tích lịch sử giá trị.

Trong khi đó, Singapore là trung tâm tài chính-thương mại sầm uất hàng đầu thế giới, đầy hấp dẫn với các tín đồ du lịch mua sắm.

Nhân dịp này, Vietjet cũng dành tặng chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trong thời gian từ 28/8 đến 23h00 ngày 30/08/2025 tại www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air. Thời gian bay từ 1/10/2025 đến 27/5/2026 (Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm)

Cùng Vietjet “Bay khắp thế giới, làm mới chính mình” trên đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp và tận tâm mang đến dịch vụ từ trái tim.

Hành khách sẽ được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế qua thực đơn phong phú với những món nóng tươi ngon như Phở Thìn, Bánh mỳ Việt Nam, càphê sữa đá,… trải nghiệm các chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo ở độ cao 10.000m và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy./.

Về Vietjet Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings…/.