Vietnam Wedding Week 2025: Đột phá mới cho ngành dịch vụ cưới Việt

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8, Vietnam Wedding Week 2025 chính thức diễn ra tại Vinpearl Landmark 81 với mô hình Autograph Collection trở thành sự kiện tiên phong ứng dụng mô hình "Tuần lễ cưới ứng dụng".

Khác biệt với các triển lãm cưới truyền thống, sự kiện tích hợp công nghệ, tài chính và trải nghiệm để mang đến giải pháp toàn diện cho các cặp đôi.

Với triển lãm thương hiệu cưới đa dạng, workshop thiết kế nhẫn, 5 show diễn váy cưới đỉnh cao, talkshow chuyên sâu và hàng trăm deal ưu đãi độc quyền, Vietnam Wedding Week 2025 hướng đến chuẩn hóa dịch vụ, minh bạch hóa chi phí và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Đặc biệt, Art Gallery trên tầng 69 và Business Summit đã mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái cưới bền vững. Sự kiện kỳ vọng trở thành bước ngoặt đưa ngành cưới Việt Nam sánh ngang tiêu chuẩn quốc tế./.