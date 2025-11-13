Vĩnh Long: 300 ngư dân tham dự phiên tòa giả định về chống khai thác IUU

Sáng 13/11, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban chỉ đạo IUU tỉnh Vĩnh Long) và Báo Công lý - cơ quan ngôn luận của Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân thông qua hình thức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU trên địa bàn xã Bình Đại.

Tham dự có hơn 300 ngư dân hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản trên địa bàn

Tại phiên tòa giả định, cơ quan chức năng đã có buổi tọa đàm giải đáp thắc mắc của ngư dân về những hành vi bị xử lý hình sự, xử lý hành chính khi vi phạm khai thác IUU.

Cơ quan chức năng cũng tuyên truyền để ngư dân hiểu việc đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển của quốc gia khác hoặc đánh bắt các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện phòng, chống khai thác IUU, gây thiệt hại khi không xuất khẩu được thủy sản vào thị trường châu Âu.

Theo ông Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long, việc tổ chức phiên tòa giả định không chỉ mang tính giáo dục, răn đe mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc gỡ bỏ “thẻ vàng” của châu Âu (EC), khẳng định hình ảnh quốc gia có trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, phiên tòa giả định không chỉ là một hoạt động tuyên truyền sinh động mà còn là bài học pháp luật trực quan giúp mỗi người dân, đặc biệt là ngư dân, hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm; từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần chung tay cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng”, hướng tới phát triển ngành thuỷ sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Tọa đàm giải đáp thắc mắc của người dân về phòng chống IUU. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ông Hồ Thanh Tuấn đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giúp ngư dân hiểu rõ quy định, nhận thức đúng và nghiêm túc chấp hành. Các cấp, ngành nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá và giám sát hành trình, đảm bảo tất cả tàu cá hoạt động đều được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, gắn thiết bị giám sát theo quy định.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cảng cá, bến cá, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tái diễn tình trạng khai thác sai vùng, sai tuyến, nhất là các hành vi vi phạm như cố tình đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc vận động hội viên, đoàn viên, ngư dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU.

Phiên tòa giả định tình huống Tòa án Nhân dân Khu vực 8-Vĩnh Long mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Khánh và Dương Minh Hiền bị truy tố về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 2 Điều 348 và tội “gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể là bị cáo Trần Văn Khánh là chủ tàu cá được cấp phép khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác thủy sản trái phép ở nước ngoài, Khánh trực tiếp phân công Dương Minh Hiền tuyển ngư phủ tháo thiết bị giám sát hành trình để đưa tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Sau đó, tàu cá của Khánh và nhiều ngư phủ bị lực lượng hải quân nước ngoài phát hiện, tạm giữ.

Chủ tọa phiên tòa kết luận đây là hành vi trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU của Việt Nam. Do đó, tòa tuyên bị cáo Trần Văn Khánh mức án 10 năm tù, bị cáo Dương Minh Hiền mức án 8 năm tù.

Tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long, đây là một trong những tội danh thực tế đã bị tòa án địa phương xét xử trong thời gian qua. Việc xử lý hình sự các hành vi vi phạm khai thác IUU đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong hoàn thiện thể chế pháp lý, chế tài đủ mạnh, đảm bảo tính răn đe các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Việc xử lý nghiêm các vi phạm góp phần tăng cường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nói chung, ngư dân nói riêng và hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với các quy tắc của pháp luật Việt Nam và quốc tế; đồng thời nâng cao công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến khai thác IUU; chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam.

Dịp này, Ban tổ chức trao đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long./.

Vĩnh Long: Giám sát hành trình cảnh báo các tàu không mắc sai phạm IUU Tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá.