Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.

Nằm trên bờ vịnh Ussuri, chỉ cách thành phố Vladivostok 10km, Vịnh Thủy Tinh là một trong những địa danh kỳ lạ nhất của Nga.

Tại đây, giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả đã mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến chúng thành những viên ngọc lấp lánh nằm rải rác trên bãi biển.

Bề mặt khác thường của bãi biển có nguồn gốc không hề lãng mạn và gắn liền với bãi rác ở Vịnh Gornostay. Chính từ đó, trong nhiều năm, thủy tinh vỡ, chai lọ, mảnh ngói và các chất thải rắn khác đã được đưa ra biển, sau đó được sóng đánh dạt vào bờ Vịnh Thủy tinh./.