Vụ cháy chùa ở Bắc Giang: Phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại đền, chùa như thế nào?

Rạng sáng 10/2, chùa Vẽ - ngôi chùa 300 tuổi thuộc phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bất ngờ bốc cháy. Gian tiền đường với hậu cung bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo cháy, Công an thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) khẩn trương điều 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng an ninh cơ sở, người dân dập lửa. Đến hơn 2 giờ ngày cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, do đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, phát hiện muộn nên lửa thiêu rụi gian tiền đường với hậu cung. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại.

Chùa Vẽ là ngôi chùa cổ kính, có giá trị nhiều mặt về văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc với kiến trúc kiểu “nội công, ngoại quốc.” Hệ thống thờ tự ở chùa thuộc dòng Lâm tế Bắc tông, tượng Phật điêu khắc tinh xảo, trải qua gần 300 năm vẫn giữ nguyên được màu sơn son thiếp vàng lộng lẫy.

Mỗi pho tượng tại chùa đều là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của người nghệ nhân thế kỷ 17 còn bảo tồn được đến ngày nay. Có thể nói, ngoài chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang), tại vùng này không có ngôi chùa nào Phật điện có tượng cổ kính và đẹp hài hòa như ở chùa Vẽ. Năm 1994, chùa Vẽ được công nhận là Di tích Nghệ thuật cấp quốc gia.

Hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang ở Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 23/10/2024, chùa Phổ Quang (chùa Xuân Lũng), xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bốc cháy dữ dội.

Chùa Phổ Quang là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngôi chùa được xây dựng từ hơn 800 năm trước, còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị, đặc biệt là chiếc bệ đá hoa sen - một công trình nghệ thuật điêu luyện, cổ từ đời Trần (thế kỷ 14).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, vụ cháy tại chùa Phổ Quang đã gây thiệt lớn về tài sản, trong đó Bảo vật Quốc gia - bàn thờ Phật bằng đá (bệ đá hoa sen) bị vỡ 2 góc cánh hoa sen tầng thứ 5 (tầng trên cùng) và 1 góc cánh hoa sen tầng thứ 4.

Toàn bộ phần gỗ, mái ngói âm, hệ thống điện bị cháy hỏng, hệ thống các pho tượng bằng đất và bằng gỗ trong ngôi tam bảo bị nhiệt tác động hư hại. Cơ sở vật chất trong chùa thiệt hại hoàn toàn. Tổng giá trị vật chất thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thờ tự

Để chủ động phòng ngừa những tình huống cháy nổ có thể xảy ra, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau các dịp lễ, Tết, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định an toàn về cháy nổ tại khu vực tâm linh như đền, chùa và các cửa hàng kinh doanh vàng mã.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng ngừa, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo Ban Quản lý, người phụ trách cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo... tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy cho những người phục vụ tại đền, chùa cũng như khách tham quan, du lịch.

Ban Quản lý, người phụ trách cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo ban hành các quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy; dự phòng điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Ban Quản lý, người phụ trách cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện. Các đền, chùa phải có kho bảo quản để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hương, nến, vàng mã; dụng cụ đỡ hương, đèn phải được bố trí chắc chắn, cố định; phải có nơi hủy hương, đèn, vàng mã...

Phải đốt vàng mã đúng nơi quy định. (Nguồn: TTXVN)

Ban Quản lý phải cử người trông coi khi khách đến thắp hương, nến để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn.

Ban Quản lý các cơ sở tâm linh không để vật tư, hàng hóa; không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn; chủ động trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy hiện có, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt khi có cháy xảy ra.

Bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy và có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quanh. Cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chính điện, kho, bãi xe…

Ban Quản lý, người phụ trách cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức tập huấn cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ về thao tác sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn; hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương, nến thờ cúng và hóa vàng./.

