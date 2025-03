Vụ nghi ngộ độc tại TP Hồ Chí Minh: Truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc khiến 37 người nhập viện sau ăn bánh mỳ; truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân...

Công văn cho biết, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ khiến 37 người phải nhập viện trong đó có 33 học sinh của Trường Trung học cơ sở Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện tuyến trên; tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân;

Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ.

Cũng tại văn bản, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 6495/BYT-ATTP ngày 22/10/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 271/ATTP-NĐTT ngày 18/2/2025 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua đường thực phẩm trên địa bàn năm 2025./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp hàng chục học sinh bị ngộ độc thực phẩm Trong tuần qua đã liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trung học cơ sở Tân Túc và Hệ thống giáo dục Tuệ Đức khiến hàng chục học sinh và giáo viên phải nhập viện.