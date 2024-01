WHO: 10.000 ca tử vong do COVID-19 mỗi tháng trên thế giới

Mặc dù số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh điểm, nhưng hiện mỗi tháng vẫn có khoảng 10.000 ca tử vong do căn bệnh này tại 50 quốc gia trên thế giới.

Rủi ro sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vẫn ở mức cao trên toàn cầu do virus cùng các biến thể gây bệnh vẫn lưu hành ở tất cả các quốc gia là cảnh báo giữa tháng 1/2024 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chuyên gia Y tế Cấp cao WHO cũng cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm cúm ở Bắc bán cầu, với tỷ lệ dương tính với cúm ở mức khoảng 20-21% vào tuần thứ 51 của năm 2023./.