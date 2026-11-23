Chiều 23/11, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại đình làng Lương Quán (Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân, thành phố Huế).

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đó, việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng dân cư gặp gỡ, giao lưu, đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, mà còn là cơ hội để mỗi người cùng nhìn lại, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong đời sống.

Đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế đạt được thời gian qua, nhất là trong bối cảnh địa phương triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hoài Trung mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân, thành phố Huế tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Mỗi người dân cần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương.

Các cấp chính quyền cần tiếp tục quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, bảo tồn di sản văn hóa đặc sắc của Huế.

Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn cần sự tham gia tự giác, thường xuyên của mỗi gia đình và người dân, qua đó góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố văn hóa, di sản, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng hoa và quà cho đại diện lãnh đạo tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thông tin về tình hình đất nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết năm 2026 có ý nghĩa quan trọng khi cả nước tập trung triển khai các nhiệm vụ hướng tới thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược này, đất nước cần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số, đồng thời bảo đảm tính bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là yêu cầu lớn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là khối lượng công việc rất lớn, được triển khai trong thời gian ngắn, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận, chung sức của toàn xã hội. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, khả năng thích ứng và vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ. Mục tiêu phát triển đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn thể hiện ở chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của mỗi người dân.

Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân, thành phố Huế có 450 hộ, 1.546 nhân khẩu, nằm dọc đường Lương Quán, ven sông Hương. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định đời sống, phát triển kinh tế và xây dựng khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận luôn phối hợp với tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các cuộc sinh hoạt và mạng xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện hòa giải, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và vận động nhân dân tham gia các nhiệm vụ của địa phương.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 40 suất quà cho các học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương khen thưởng 10 hộ tiêu biểu trong phong trào "Hiến đất mở đường."

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đến thăm, trao và truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Huế gồm: ông Chế Thanh Sung (truy tặng), sinh năm 1930, cư trú tại phường Phú Xuân; ông Trần Nhọn, sinh năm 1928, cư trú tại phường Phú Xuân; bà Phạm Thị Kiên, năm 1930, cư trú tại phường Thủy Xuân./.

Huế miễn phí vé tham quan các di tích dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 Huế miễn phí vé tham quan Quần thể Di tích Cố đô ngày 23/11 và Hải Vân Quan trong hai ngày 23-24/11, cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.