Xe Lạc Hồng 900 LX đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ 2/9 có gì đặc biệt?

Hôm nay, lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe Chống đạn và 10 xe Tiêu chuẩn phục vụ tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Được truyền cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng” - nguồn cội dân tộc, Lạc Hồng 900 LX là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới, nơi từng đường nét đều là sự hội tụ của tinh hoa di sản với đẳng cấp toàn cầu.

Lạc Hồng 900 LX được phát triển dựa trên mẫu VF9 với hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn. Tuy nhiên, so với VF9, mẫu Lạc Hồng có kích thước bề thế hơn với chiều dài 5.342 mm, trục cơ sở 3.349 mm, đi cùng động cơ điện kép 150kW cho tổng công suất 402 mã lực và mômen xoắn cực đại 620Nm. Nhờ đó, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,8 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Đầu xe có mặt tản nhiệt lớn mang đến sự khoẻ khoắn, uy nghiêm, đi cùng logo cánh chim mạ vàng phía trên.

Bộ pin 123 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 595 km sau mỗi lần sạc đầy, sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 35 phút. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hệ thống treo tay đòn kép phía trước và đa điểm khí nén phía sau giúp xe vận hành ổn định.

Nội thất là điểm nhấn quan trọng, với sự kết hợp của da Nappa, gỗ quý Golden Nanmu và chi tiết mạ vàng thủ công. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế sau có khả năng chỉnh điện 10 hướng, tích hợp làm mát, sưởi và bệ tì chân.

Nội thất của chiếc xe. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một vách ngăn kính cách âm có rèm chỉnh điện tách biệt khoang lái và khoang hành khách, mang lại sự riêng tư tối đa. Hệ thống giải trí được đảm bảo bởi màn hình trung tâm 15,6 inch cùng dàn âm thanh Audison 13 loa cao cấp, kèm theo hệ thống điện đàm hiện đại giữa hai khoang.

Đặc biệt, phiên bản Chống đạn của Lạc Hồng 900 LX do INKAS Armored (Canada) triển khai, đạt chuẩn quốc tế VPAM VR7 – cấp độ an toàn dành cho xe nguyên thủ. Xe được bọc thép, gia cố toàn bộ khung gầm, cửa kính và vách ngăn, có thể chịu được 440 phát đạn súng trường NATO Ball M80, cùng nhiều vụ nổ mìn và lựu đạn DM51 trong các bài kiểm thử tại Đức.

Video về chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX chống đạn trưng bày tại triển lãm được thử nghiệm tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. (Video: Minh Hiếu/Vietnam+)

Mẫu xe này trang bị lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển 80-100 km sau khi xịt, cùng các tùy chọn cao cấp như hệ thống dưỡng khí, cứu hỏa tự động, điện thoại vệ tinh và còi hú chuyên dụng.

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, độ an toàn tối đa và thiết kế tôn vinh bản sắc văn hóa Việt qua logo cánh chim Lạc mạ vàng, mặt ca-lăng lấy cảm hứng từ trống đồng và tre Việt, Lạc Hồng 900 LX trở thành biểu tượng của tinh thần “Mãnh liệt Việt Nam”.

Sự kiện VinFast bàn giao dòng xe này cho Bộ Ngoại giao trong thời khắc trọng đại của dân tộc không chỉ khẳng định năng lực sản xuất ôtô Việt, mà còn đánh dấu bước tiến mới trên hành trình khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.

