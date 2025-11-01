Xử lý 5 tàu cá có dấu hiệu vi phạm các quy định về khai thác hải sản trên biển

Liên tiếp 3 ngày qua (29-31/10), từ khi bắt đầu thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hải đoàn Biên phòng 18 phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện và xử lý 5 tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác hải sản trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng và vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 31/10, trên vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tổ tuần tra phát hiện tàu cá BV 4272 TS do ông Lê Vân Hỷ (xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng không mang giấy phép khai thác thủy sản tàu cá và tàu cá BL 91224 TS do ông Nguyễn Chí Hải (trú tại phường Rạch Sỏi, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng) không mang theo giấy phép khai thác thủy sản tàu cá, không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá.

Đến 22 giờ cùng ngày, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện tàu cá BV 98668 TS do bà Lê Thị Kim Loan (sinh năm 1998, trú tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ phương tiện không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá, không có sổ nhật ký khai thác thủy sản.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 30/10, tại vùng biển tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra của Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã kiểm tra 2 tàu đánh cá mang số hiệu Bth 98234 TS và Bth 96068 TS do ông Nguyễn Văn Quáng (sinh năm 1966 ở LaGi, Lâm Đồng) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi vi phạm như: không mang giấy phép khai thác thủy sản, không mang theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá.

Ngày 29/10, Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra tàu cá mang số hiệu AG 96292 TS phát hiện, tàu không đủ định biên an toàn tàu cá, không chấp hành việc kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong các trường hợp quy định và không có nhật ký khai thác thủy sản.

Lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tàu vi phạm./.

