Xử lý đối tượng “cò mồi” lừa đảo nam hành khách quốc tế tại Sân bay Nội Bài (PV)

Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đơn vị đã phối hợp với Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện, xử lý đối tượng cò mồi lừa đảo hành khách tại Nhà ga quốc tế T2-Nội Bài.

Theo đó, ngày 19/6, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp nhận email phản ánh từ một hành khách quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) về việc bị mời chào đi xe trái phép và thu tiền sai quy định tại ga quốc tế T2. Vị khách này cho biết đây là chuyến du lịch đầu tiên tới Việt Nam và sự việc xảy ra ngay sau khi hạ cánh tại Nội Bài.

Cùng ngày, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã gửi công văn đến Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 22/6, Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đã hoàn tất xác minh và phản hồi kết quả có hai đối tượng có hành vi mời chào khách đi xe trái phép và chiếm đoạt tiền là một cặp vợ chồng gồm: N.V.H., nam, sinh năm 1984 và P.T.T., nữ, sinh năm 1988, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo thông tin được làm rõ, vụ việc xảy ra vào hồi 12h30 ngày 7/6, tại cột số 10-Nhà ga hành khách T2. Một đối tượng nam giới đã tiếp cận, mời chào hành khách đi xe Grab về 112 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi lên xe, hành khách bị yêu cầu thanh toán 900.000 đồng, bao gồm 700.000 đồng hiển thị qua một ứng dụng giả mạo có giao diện tương tự ứng dụng đặt xe công nghệ; 200.000 đồng với lý do “phí hai người đi qua trạm thu phí”.

Tuy nhiên, cước phí thực tế cho hành trình nói trên chỉ khoảng 350.000 đồng, cộng với 17.000 đồng phí qua trạm, tổng cộng 367.000 đồng. Như vậy, số tiền bị chiếm đoạt là 533.000 đồng. Hiện, các đối tượng đã bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách tuyệt đối không sử dụng dịch vụ vận chuyển không chính thống, không nhận lời mời chào từ người lạ tại khu vực sân bay.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi, hành khách nên sử dụng dịch vụ taxi chính thức được tổ chức đón khách tại khu vực quy định trong sân bay; chủ động đặt xe qua các ứng dụng uy tín.

Khi phát hiện các hành vi mời chào đáng ngờ hoặc hiện tượng bất thường tại nhà ga (ví dụ: có người tiếp cận, mời chào mình hoặc hành khách khác), hành khách hãy báo ngay cho lực lượng an ninh hàng không, Ủy ban hành động vì chất lượng phục vụ hành khách, hoặc Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài theo các kênh sau: trực ban An ninh hàng không: (024) 3.584.2627; Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài: (024) 3884.3241; Ủy ban hành động vì chất lượng phục vụ hành khách: điện thoại: (038) 916.6566 và Email: CS.han@acv.vn./.

