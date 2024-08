Yên Bái: Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Thác Bà

Vào lúc 19h ngày 4/8, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà bắt đầu mở 1 cửa xả lũ qua đập tràn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, cho biết vào 19 giờ ngày 4/8, Công ty bắt đầu mở 1 cửa xả lũ qua đập tràn.

Lúc 15 giờ ngày 4/8, mực nước hồ Thác Bà đạt cao trình 57,37 m, lưu lượng nước về hồ khoảng 700 m3/s. Vào lúc 14 giờ 3 ngày 4/8, hồ thủy điện Phúc Long-Bảo Yên xả về hạ du, tổng lưu lượng xả 692 m3/s.

Dự báo mực nước hồ thủy điện Thác Bà tiếp tục tăng. Để đảm bảo hạ mực nước hồ theo quy định, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà vào lúc 19 giờ ngày 4/8, với lưu lượng qua đập tràn từ 260-455m3/s và duy trì phát tối đa 2 tổ máy, lưu lượng 265m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu từ 525-720m3/s. Mực nước hạ lưu công trình dự kiến ở cao trình 24.0-25m.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết thêm hiện nay, Dự án thủy điện Thác Bà 2 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ. Đơn vị đang tập trung triển khai các hạng mục công trình thuộc bờ trái (xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn); chưa triển khai tích nước hồ chứa. Công tác dẫn dòng sông Chảy đang được thực hiện qua 3 khoang tràn của Công trình thuộc bờ phải (xã Hán Đà, huyện Yên Bình).

Do vậy, trong thời gian Nhà máy thủy điện Thác Bà xả mặt theo Công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết hợp với lưu lượng nước qua các tổ máy để phát điện, mực nước sông Chảy khu vực lòng hồ Thủy điện Thác Bà 2 sẽ dâng cao so với mực nước phát điện tối đa của 3 tổ máy phát điện như hiện tại.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu của các hộ dân có đất bị thu hồi tại khu vực lòng hồ dự án Thủy điện Thác Bà 2, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 cũng đề nghị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thông báo đến các hộ dân được biết và thực hiện thu dọn tài sản trên đất đã được giải phóng mặt bằng, tránh thiệt hại.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 5631/CĐ-BNN-ĐĐ về việc mở 1 cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà vào lúc 19 giờ ngày 4/8.

Thực hiện Công văn số 5632/BNN-ĐĐ ngày 4/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ Thủy điện Thác Bà, để chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra ở hạ du do xả lũ hồ Thủy điện Thác Bà, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thông tin xả lũ hồ chứa.

Tổ chức thông báo đến các xã, thị trấn, người dân, chủ đầu tư, đơn vị có công trình đang thi công, chủ phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, hộ dân nuôi trồng thủy sản, hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động biện pháp phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ. Cùng với đó rà soát phương án chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, khu dân cư ở bãi sông; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện phòng, chống lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh (số điện thoại liên lạc 0216.3852.708) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.