Yêu cầu mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 16 giờ chiều nay

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 5376/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La; trong đó lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào lúc 16 giờ ngày 11/8/2025.

Theo nội dung công điện trên, vào hồi 9 giờ hôm nay (11/8), mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 201,31m; mực nước hạ lưu 117,11m; lưu lượng về hồ 3.835 m3/s; tổng lưu lượng về hạ du 2.724 m3/s.

Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy theo thời gian trên.

Hoạt động trên thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan.

Đầu chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cũng đã có Công văn số 5377/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, đề nghị các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Cùng với đó, các tỉnh báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

Mưa lớn cục bộ đêm 10 và rạng sáng 11/8, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất Dự báo đêm 10/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 80mm; đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.