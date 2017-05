Tên lửa đạn đạo được phóng lên từ tàu ngầm tại một vị trí bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Kyodo đưa tin 62 quốc gia ngày 11/5 đã mạnh mẽ lên án tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng hoàn toàn từ bỏ những chương trình này.Trong một tuyên bố trình lên Ủy ban trù bị cho một cuộc đàm phán 2020 để xem xét lại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), các quốc gia trên cho rằng, hành động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tên lửa đạn đạo được phóng lên từ tàu ngầm tại một vị trí bí mật ở Triều Tiên.Theo bản tuyên bố, các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, đang hướng tới năng lực hạt nhân, gây ra mối đe dọa lớn cho hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế.Tuyên bố đồng thời kêu gọi Triều Tiên sớm trở lại NPT và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quay trở lại giám sát các cơ sở hạt nhân của nước này.Tuyên bố trên do Pháp và Hàn Quốc đồng tác giả và được 60 quốc gia ký xác nhận, trong đó có Nhật Bản và Mỹ.Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga không ủng hộ tuyên bố này./.