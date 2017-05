Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi (trái) và Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmed Al-Sabah. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh an ninh của các quốc gia vùng Vịnh cũng là an ninh của Ai Cập và Cairo sẽ không cho phép bất kỳ một mối đe dọa nào đối với sự ổn định và an ninh của "các quốc gia vùng Vịnh anh em."Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp với Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmed Al-Sabah ngày 7/5, trong chuyến thăm hai ngày của Tổng thống El-Sisi tới quốc gia Trung Đông này, theo lời mời của Quốc vương Al-Sabah, nhằm củng cố quan hệ đồng minh.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập Alaa Youssef cho biết hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Kuwait nhất trí tiếp tục phối hợp song phương trong cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tăng cường các nỗ lực để tìm kiếm các giải pháp chính trị cho những cuộc xung đột dân sự trong khu vực theo hướng bảo vệ các thể chế nhà nước và đảm bảo tính toàn vẹn lãnh thổ của những nước này.Hai bên cũng đã đề cập tới việc tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như phương pháp củng cố các nỗ lực của thế giới Arab trong việc giải quyết các vấn đề khu vực.Trong chuyến thăm, Tổng thống Ai Cập El-Sisi cũng đã gặp Thủ tướng Kuwait Jaber Al-Mubarak, một số bộ trưởng và các quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Sabah Al-Khaled và Bộ trưởng Tài chính Anas Khaled.Hai bên cùng thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến mới trong khu vực.Kuwait là quốc gia Arập luôn ủng hộ Ai Cập trên phương diện chính trị cũng như hỗ trợ kinh tế với hàng tỷ USD tài trợ các sản phẩm dầu mỏ, tiền mặt và tiền gửi tại Ngân hàng trung ương Ai Cập kể từ năm 2013, khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ.Sau chuyến viếng thăm Kuwait, Tổng thống Ai Cập sẽ tới Bahrain để gặp Quốc vương Hamad Ben Eissa Al-Khalifa bàn về quan hệ song phương cũng như "sự can thiệp của nước ngoài" vào khu vực.Gần đây, Ai Cập đã tiến hành một số cuộc tập trận chung với Bahrain và các nước vùng Vịnh khác.Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Trung Đông, nhà lãnh đạo Ai Cập cũng đã tới thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thảo luận việc thúc đẩy việc tăng cường các nỗ lực của thế giới Arập và quốc tế để giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực, bao gồm Syria, Libya, Yemen./.