Một ngôi nhà ở Gujarat sắp bị nước lũ cuốn trôi. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/7, giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng tiếp tục tăng do mưa lũ ảnh hưởng đến nhiều khu vực phía Tây Ấn Độ trong tuần qua.Tại bang Rajasthan, nhiều đường phố của ít nhất 4 huyện đã biến thành sông, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt trên các tòa nhà cao tầng. Trong khi đó, đội cứu hộ đang tìm cách cứu hàng nghìn cư dân khác bị mất nhà ở do lũ lụt. Tính đến ngày 26/7, số người thiệt mạng tại bang này là 19 người.Tại bang lân cận Gujarat, cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 người trong cùng một gia đình thiệt mạng khi nước lũ rút khỏi một ngôi làng. Con số này nâng tổng số người thiệt mạng tại khắp bang cực Tây lên 111 người kể từ khi bước vào mùa mưa lũ cách đây một tháng. Hơn 36.000 người đã sơ tán tới các khu vực an toàn.Trong khi đó, lũ lụt cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 75 người tại bang Assam kể từ tháng 4 vừa qua. Hồi tháng trước, tại bang Arunachal Pradesh lân cận, 14 người đã thiệt mạng do lở đất tại một ngôi làng. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo sẽ có mưa lớn tại 2 bang này trong những tuần tới.Tại Indonesia, hàng chục người đã gặp phải vấn đề về đường hô hấp và phải nhập viện khi khói mù dày đặc do cháy rừng gây ra tại tỉnh Ache.Một số trường học tại thành phố Meulaboh đã tạm thời đóng cửa trong ngày 26/7. Trong tuần qua, khoảng 35 điểm nóng về cháy rừng đã thiêu rụi 70 ha rừng và đất tại tỉnh Aceh. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát thảm họa quốc gia khuyến cáo người dân giám sát đất canh tác của mình, không khai hoang và đốt rừng, đồng thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng lan rộng khi mùa khô tiếp tục trong những tháng tới.Hiện có khoảng 180 điểm nóng về cháy rừng tại khoảng 6 tỉnh của Indonesia. Con số này giảm đáng kể so với năm 2015. Nghiên cứu của các trường Đại học Havard và Columbia của Mỹ hồi năm ngoái ước tính tình trạng khói mù năm 2015 có nguy cơ gây ra 100.000 ca tử vong sớm.Cháy rừng thường xảy ra hàng năm tại Indonesia, chủ yếu trên đảo Sumatra và đảo Borneo. Các đám cháy rừng dẫn đến khói mù dày đặc bao trùm những khu vực của nước này khiến nhiều người gặp vấn đề về sức khỏe cũng như gây căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng Singapore và Malaysia./.